Inter v drugem polčasu popravil veliko napako Handanovića z začetka tekme

Nogometaši Interja so v 32. krogu italijanske Serie A s 3:1 premagali zasedbo Torina. Varovanci Antonia Conteja so izkoristili tri zaporedne poraze Lazie in skočili na drugo mesto, kjer imajo sicer enako točk kot zdaj tretji Rimljani. Torino je povedel po velikanski napaki Samirja Handanovića, v drugem polčasu pa je Inter prišel do popolnega preobrata.

icon-expand Diego Godin se je takole razveselil svojega zadetka. FOTO: AP Slovenski vratar in kapetan Interja Samir Handanović, ki je tekmo začel, si je v prvem polčasu privoščil velikansko napako (nenevarna žoga mu je ušla iz rok), ki je omogočila lahek zadetek Andrei Belottiju v 17. minuti tekme. Gostje iz Torina so prednost uspešno zadržali do konca prvega polčasa, na začetku drugega pa so varovanci Antonia Conteja, ki jim po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa ni šlo vse po načrtih, začeli popoln preobrat. Že v 48. minuti je mrežo Torina z močnim volejem zatresel 35-letni Ashley Young, na 2:1 pa je le tri minute pozneje ob slabo postavljeni zanki prepovedanega položaja povišal urugvajski branilec Diego Godin. Ta je gostujočega vratarjaSalvatoreja Sirigujamatiral s strelom z glavo z neposredne bližine, potem ko ga je nesebično našel ČilenecAlexis Sanchez. Za 3:1 je v 61. minuti s precej sreče in pomočjo gostujočih branilcev zadel argentinski napadalec Lautaro Martinez. Inter se je z 20. zmago sezone prebil na drugo mesto lestvice Serie A, a ima enako točko kot tretji Lazio. Za vodilnim Juventusom Milančani zaostajajo za 8 točk, do konca prvenstva pa je še šest krogov. Serie A, 32. krog:

Inter- Torino 3:1 (0:1)

Young 48., Godin 51., Martinez 61.; Belotti 17.