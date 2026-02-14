Inter v izdihljajih derbija do zmage proti Juventusu

Dvoboj v Milanu je najprej ponudil avtogol, tega je v 17. minuti precej nesrečno dosegel Andrea Cambiaso. Isti igralec se je odkupil v 26., ko je iz bližine zadel za 1:1. Obe ekipi sta nato imeli še nekaj priložnosti, najlepšo pa Inter v 42. minuti, ko je tudi zadel okvir vrat. Takoj zatem je sodnik precej hitro pokazal drugi rumeni karton Juventusovemu bočnemu branilcu Pierru Kaluluju, tako da so gostje igrali z igralcem manj.
Juventus je v uvodu drugega dela v enem napadu imel tri nevarne strele, nato pa je Inter prevladoval v polju, a dolgo ni bil nevaren. V 76. minuti pa je le povedel po strelu Francesca Pia Esposita, toda Torinčani so odgovorili v 83. minuti, ko je Manuel Locatelli zadel za 2:2. Po novem pritisku Interja pa so gostje znova klonili v 90. minuti, strelec odločilnega gola je bil Piotr Zielinski.
Pred tem je ambiciozni Como gostil Fiorentino in doživel peti poraz v sezoni. Firenčani, ki bijejo boj za obstanek, so slavili z 2:1, Nicolo Fagioli v 26. in Moise Kean v 54. z bele pike sta bila strelca. Fabiano Parisi je v 78. minuti z avtogolom postavil končni izid. Lazio je doma izgubil proti Atalanti z 0:2, potem ko je v prvem polčasu z bele pike zadel Ederson, v drugem pa je končni izid postavil Nicola Zalewski. Atalanta se je s tem prebila na šesto mesto.
Serie A, 25. krog, izidi:
Como - Fiorentina 1:2 (0:1)
Lazio - Atalanta 0:2 (0:1)
Inter - Juventus 3:2 (1:1)
