Inter v izdihljajih derbija do zmage proti Juventusu

Dvoboj v Milanu je najprej ponudil avtogol, tega je v 17. minuti precej nesrečno dosegel Andrea Cambiaso. Isti igralec se je odkupil v 26., ko je iz bližine zadel za 1:1. Obe ekipi sta nato imeli še nekaj priložnosti, najlepšo pa Inter v 42. minuti, ko je tudi zadel okvir vrat. Takoj zatem je sodnik precej hitro pokazal drugi rumeni karton Juventusovemu bočnemu branilcu Pierru Kaluluju, tako da so gostje igrali z igralcem manj.

Juventus je v uvodu drugega dela v enem napadu imel tri nevarne strele, nato pa je Inter prevladoval v polju, a dolgo ni bil nevaren. V 76. minuti pa je le povedel po strelu Francesca Pia Esposita, toda Torinčani so odgovorili v 83. minuti, ko je Manuel Locatelli zadel za 2:2. Po novem pritisku Interja pa so gostje znova klonili v 90. minuti, strelec odločilnega gola je bil Piotr Zielinski.