Nogomet

Inter v izdihljajih derbija do zmage proti Juventusu

Milano, 14. 02. 2026 22.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Inter - Juventus

Na derbiju 25. kroga Serie A sta se v prestolnici mode udarila Inter in Juventus. Torinčani so več kot pol tekme odigrali z deseterico, domačini pa so to kaznovali v 90. minuti, ko je Piotr Zielinski zabil za končnih 3:2.

Dvoboj v Milanu je najprej ponudil avtogol, tega je v 17. minuti precej nesrečno dosegel Andrea Cambiaso. Isti igralec se je odkupil v 26., ko je iz bližine zadel za 1:1. Obe ekipi sta nato imeli še nekaj priložnosti, najlepšo pa Inter v 42. minuti, ko je tudi zadel okvir vrat. Takoj zatem je sodnik precej hitro pokazal drugi rumeni karton Juventusovemu bočnemu branilcu Pierru Kaluluju, tako da so gostje igrali z igralcem manj.

Juventus je v uvodu drugega dela v enem napadu imel tri nevarne strele, nato pa je Inter prevladoval v polju, a dolgo ni bil nevaren. V 76. minuti pa je le povedel po strelu Francesca Pia Esposita, toda Torinčani so odgovorili v 83. minuti, ko je Manuel Locatelli zadel za 2:2. Po novem pritisku Interja pa so gostje znova klonili v 90. minuti, strelec odločilnega gola je bil Piotr Zielinski.

Inter - Juventus
Inter - Juventus
FOTO: AP

Pred tem je ambiciozni Como gostil Fiorentino in doživel peti poraz v sezoni. Firenčani, ki bijejo boj za obstanek, so slavili z 2:1, Nicolo Fagioli v 26. in Moise Kean v 54. z bele pike sta bila strelca. Fabiano Parisi je v 78. minuti z avtogolom postavil končni izid. Lazio je doma izgubil proti Atalanti z 0:2, potem ko je v prvem polčasu z bele pike zadel Ederson, v drugem pa je končni izid postavil Nicola Zalewski. Atalanta se je s tem prebila na šesto mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Serie A, 25. krog, izidi:

Como - Fiorentina 1:2 (0:1)

Lazio - Atalanta 0:2 (0:1)

Inter - Juventus 3:2 (1:1)

nogomet serie a inter juventus

Trinajst življenj
