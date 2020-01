Inter išče rešitev iz krize: Eriksen tik pred prihodom v Milano

Odličnemu Dancu se pogodba s Tottenhamom izteče ob koncu sezone, zato je to zadnji prestopni rok, v katerem lahko Spursi zanj kaj iztržijo. Pri Interju bi se lahko s Christianom Eriksenom sicer dogovorili za poletni prestop, v tem primeru bi ga dobili brez odškodnine, a v Milanu je po treh zaporednih neuspehih v prvenstvu zazvonil alarm. Če se četa Antonia Conteja še naprej želi potegovati za naslov, nujno potrebuje nove moči, in prihod 27-letnega napadalnega vezista bi vsekakor pomenil veliko okrepitev.

Klubski direktorBeppe Marotta je za DAZN priznal, da si Eriksena močno želijo: "To ni nobena skrivnost. Počnemo vse, kar je v naši moči, da Danca še v tem mesecu pripeljemo medse. Upamo, da bomo prestop izpeljali čim prej." Spursi, ki v nogometnem svetu veljajo za neizprosne pogajalce, naj bi zahtevali okoli 20 milijonov evrov. Ali je do dogovora o višini odškodnine že prišlo, ostaja neznanka, so se pa pri Interju z Eriksenom že dogovorili glede igralčeve pogodbe.

Christian Eriksen

Na Giuseppe Meazzo sta v tem prestopnem roku že prišli dve okrepitvi.Ashley Youngje proti Cagliariju začel celo v prvi postavi, medtem ko je Victor Moses obsedel na klopi. Eriksenov prihod – zdravniški pregled naj bi opravil v torek – pa po vsej verjetnosti pomeni, da klub zapuščaMatias Vecino, za katerega se zanima Carlo Ancelottipri Evertonu. Zimski prestopni rok se v Italiji sicer zaključi v petek.

Je pa imel Inter minuli konec tedna precej sreče, saj sta brez zmage ostala tako Juventus kot Lazio. Stara dama je celo klonila na gostovanju pri Napoliju, tako da je njena prednost na vrhu zgolj skromne tri točke. Tretji Lazio ima s tekmo manj pet točk manj od Torinčanov.

