Inter v nepravem času izgublja tla pod nogami

Inter je v 29. minuti prišel do vodstva pred domačimi navijači, z glavo je v polno merilLautaro Martinez. Ko je že kazalo, da so Milančani hitro pozabili spodrsljaj iz prejšnjega kroga – z Leccejem so remizirali z 1:1 – pa je na sceno stopilRadja Nainggolan. Belgijec, bivši nogometaš Interja, je sprožil strel s kakšnih 25 metrov, žoga pa se je na poti za hrbet nekoliko preusmerila, tako da je bil Samir Handanovićnemočen. Do konca se izid ni več spreminjal, velja omeniti le še incident iz sodnikovega podaljška, ko je strelec prvega zadetka Martinez izgubil živce in bil za svojo reakcijo izključen. Koliko bo Argentinec moral počivati, še ni znano.

Po tekmi je besnel tudi Antonio Conte, ki se ni želel ukvarjati s predstavniki sedme sile, je pa pred novinarje stopil nekdanji slovenski reprezentant Handanović. Ta je v kapetanskem slogu dejal, da sodnik Gianluca Manganiello niti slučajno ni bil krivec za novo slabo predstavo Interja:"Za poraz ne krivimo nikogar. Imeli smo svoje priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti, a jih nismo. Morda je Manganiello Cagliariju piskal kakšen prekršek več kot nam, ni pa to nikakor vplivalo na razplet. Besni smo, ker smo si želeli slaviti, a nam ni uspelo."

To je za Milančane že tretji zaporedni prvenstveni remi z 1:1, poleg že omenjenega Lecceja jo je proti Interju brez poraza odnesla tudi Atalanta. Conteja lahko skrbi tudi dejstvo, da so v vseh treh tekmah njegovi varovanci vodili, nato pa nepričakovano popustili.

Inter - Cagliari