Inter v Rimu povsem razbil Lazio

Nogometaši Interja so na gostovanju v Rimu pri tamkajšnjem Laziu prišli do visoke zmage. Na koncu je bilo kar 0:6 za Milančane. Zadeli so Hakan Calhanoglu iz 11-metrovke (41. minuta), Federico Dimarco (45.), Nicolo Barella (51.), Denzel Dumfries (53.), Carlos Augusto Zopolato Neves (77.) in Marcus Thuram v 90. minuti. To je bila tudi zadnja tekma 16. kroga italijanskega prvenstva. Na vrhu lestvice je Atalanta, sledi Napoli, Inter pa je s tremi točkami zaostanka na tretjem mestu. Ima pa slednji tekmo manj.