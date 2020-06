Inter v tekmi norih preobratov le do točke

Tekmo polno preobratov je zaznamovalo kar šest zadetkov na praznem stadionu Guiseppeja Meazze. Sassuolo je povedel že v četrti minuti tekme, ko je slovenskega vratarja med vratnicama Interja Samirja Handanovića z natančnim diagonalnim strelom matiral Francesco Caputo. Inter se je dolgo časa mučil, naposled pa le prišel do izenačenja, in sicer iz (strogo dosojene) enajstmetrovke. To je rutinirano v zadetek spremenil belgijski napadalec Romelu Lukaku. Še pred iztekom prvega polčasa pa so se domači razveselili vodstva, ko je po lepi akciji z močnim in natančnim strelom pod prečko zablestel Cristiano Biraghi(2:1).

V drugem polčasu je Inter dolgo časa nadzoroval potek dogajanja, v 81. minuti pa je sledil šok za domače. Glavni sodnik tekme Davide Massa je pokazal na belo točko v skorajda identični situaciji kot v prvem polčasu za Inter. Strel z bele točke je uspešno izvedel Domenico Berardi, čeprav je bil Handanović blizu obrambi. Žoge se je dotaknil, a je ta vendarle zaključila v njegovi mreži, kar je pomenilo izenačenje na 2:2. Inter je nato vse svoje sile usmeril v napad, kar se mu je obrestovalo, ko je v 86. minuti Borja Valero kronal podajo Antonia Candreve s prostega strela. Domači so se veselili prezgodaj in znova slabo odigrali v obrambi v predzadnji minuti rednega dela, kar je znal kaznovati Giangiacomo Magnani. Tekma se je tako zaključila z remijem (3:3), Inter pa je izgubil dve pomembni točki v boju za naslov italijanskega prvaka.

Serie A, 27. krog:

Inter - Sassuolo 3:3 (2:1)

Lukaku 41./11-m, Biraghi 45+1., Valero 86.; Caputo 4., Berardi 81./11-m, Magnani 89.