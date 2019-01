Inter vnovič na 'remont', ekipo bo gradil okoli Handanovića

Milanski Inter, nekdanji serijski italijanski prvak v času Joseja Mourinha in tudi lastnik laskave lovorike v Ligi prvakov, že nekaj sezon išče pot na vrh italijanskega in tudi evropskega klubskega nogometa. S prihodom nekdanjega prvega moža Juventusa Giuseppeja Marotte so črno-modri pokazali, da mislijo zelo resno. A pot bo, kot kaže, zelo trnava. Obetajo se velike kadrovske spremembe. Samir Handanović ostaja.

Samir Handanović FOTO: AP Kot piše milanski športni časnik Gazzetta Dello Sport, je v tem trenutku nedotakljivih le osem nogometašev, med njimi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, ki bo še naprej steberInterja tudi v prihodnosti. Inter je pred dnevi dobil tudi novega solastnika, 31,05-odstotni delež je za približno 150 milijonov evrov kupil investicijski sklad LionRock Capital s sedežem v Hongkongu. S tem je drugi največji solastnik kluba, ki ga ima v večinski lasti kitajska skupina Suning, katere delničar je tudi LionRock Capital. Vse naj bi se tudi v prihodnje vrtelo okoli karizmatičnega napadalca, tudi kapetana ekipe, Maura Icardija, ki pa ima zelo zahtevno zastopnico v ženi Wandi Nari, ki se nikakor ne more dogovoriti o podaljšanju pogodbe z vodstvom kluba. "Wanda pritiska, želi debelo povečanje plače, v nasprotnem grozi z odhodom Icardija. Napadalec ji je dal proste roke, če se bo dogovorila z Giuseppejem Marotto, ostaja, v nasprotnem ima veliko snubcev," sporoča rožnati športni časnik, ki dodaja, da se v Interju obetajo tektonske premiki poleti.



Wanda Nara in Mauro Icardi z otroki FOTO: AP "Nihče ni varen v strokovnem štabu. Najmanj tretje mesto v prvenstvu in pokalna lovorika so minimum, ki ga zahteva vodstvo od trenerja Luciana Spalettija. V nasprotnem se bo po dveh sezonah tudi on poslovil," trdi Gazzetta, ki dodaja, da je v zadnjem času zelo na udaru Ivan Perišić, ki za vsako ceno želi iz kluba. Icardi, Škriniar, Brozović, Handanović, Asamoah, De Vrij, Lautaro in Politano so igralci, na katere vodstvo kluba računa tudi v prihodnje. Preostali so pod vprašajem. "Nezadovoljnega igralca je težko zadržati. Toda pod ceno ga ne bomo spustili. Perišić je za zdaj še naš igralec," o Hrvatu pravi prvi operativecInterjaMarotta, ki je kar sedem let deloval v Juventusu in je bil med najbolj zaslužnimi, da je bila stara dama v zadnjih letih absolutni vladar Apeninskega polotoka.

