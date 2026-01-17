Inter z golom Martineza do polnega izplena v Vidmu

Favorizirani Inter je tako prišel do svoje 16. zmage v sezoni, s katero je ob sicer odigrani tekmi več začasno ušel svojemu najbližjemu zasledovalcu na prvenstveni lestvici, mestnemu tekmecu AC Milanu za šest točk.
Milančani so sicer prevladovali večji del tekme, imeli večjo posest žoge, precej več strelov, domača ekipa, pri kateri Sandi Lovrić znova ni dobil priložnosti za igro, je v okvir vrat merila le enkrat. Na zadnjih šestih tekmah je zmagala le enkrat.
Že v petek sta se Pisa in Atalanta razšli z 1:1. Na lestvici ima Inter zdaj 49 točk, Milan je pri 43, Napoli pri 40, Juventus in Roma pa pri 39. Udinese je deseti s 26 točkami.
Italijansko prvenstvo, 21. krog, izidi sobotnih tekem:
Udinese - Inter 0:1 (0:1)
(Sandi Lovrić ni igral za Udinese).
Napoli - Sassuolo
Cagliari - Juventus
