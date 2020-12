Inter z goloma Hakimija nadigral Bologno, Juventus stežka slavil v mestnem obračunu

Milanski Inter je tudi s pomočjo slovenskega vratarjaSamirja Handanovića, ki je branil celo tekmo, na domačem obračunu z Bologno prišel do šeste zmage v sezoni in tako zadržal drugo mesto na lestvici. Romelu Lukaku je s svojim osmim golom sezone povedel modro-črne v vodstvo v 16. minuti, Achraf Hakimipa je zadel v 45. in 70. minuti. Vmes je bil pri Bologni v 67. minuti uspešen Emanuel Vignato.

Na Juventusovem stadionu so na mestnem derbiju povedli igralci Torina, potem ko je v deveti minuti zadel Nicolas N'Koulou. Favorizirani Juventus se je dolgo časa mučil in niti ni posebej resno ogrožal vrat tekmeca, a že razveljavljen gol Juana Cuadrada v 57. minuti je nakazal, da se bo tekma le nagnila na stran domače ekipe. Ta je do preobrata prišla prav po dveh Cuadradovih podajah, prvo je v 77. minuti z glavo izkoristil Weston McKennie, drugo pa prav tako z glavo Leonardo Bonucci v 89. minuti.