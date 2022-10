Nogometaši milanskega Interja so na tekmi petega kroga v skupini C elitne Lige prvakov z odliko opravili svojo nalogo in si z visoko zmago 4:0 proti Viktorii iz Plzna zagotovili napredovanje v izločilne boje. To posledično pomeni, da med 16 najboljšimi evropskimi moštvi ne bo Barcelone, ki nocoj gosti münchenski Bayern. Z enakim rezultatom je Porto v gosteh nadigral sicer v letošnji sezoni izjemni Club Brugge.

Liga prvakov, skupinski del, 5. krog, izidi:

-skupina A:

Ajax – Liverpool -:- (-:-)



Napoli – Rangers -:- (-:-) -skupina B:

Brugge – Porto 0:4 (0:1)

Taremi 33., 70., Evanilson 57., Eustaquio 60.



Atletico Madrid – Bayer Leverkusen -:- (-:-) -skupina C:

Inter Milano – Viktoria Plzen 4:0 (2:0)

Mkhitaryan 35., Džeko 42., 66., Lukaku 87.



Barcelona – Bayern München -:- (-:-) -skupina H:

Tottenham – Sporting -:- (-:-)



Eintracht Frankfurt – Marseille -:- (-:-)