Inter z vrha lestvice vsaj začasno izrinil Napoli

Milanski Inter je končal vladavino Napolija na vrhu lestvice Serie A. Z Genoo so opravili težje, kot bi šlo pričakovati, vendar so po zadetku Lautara Martineza v 78. minuti vendarle vpisali nove tri točke. Sedaj so pri 57 in imajo točko več od dosedaj vodilnih Neapeljčanov, ki bodo lahko na vrh lestvice skočili že v nedeljo, čaka jih gostovanje pri Comu.