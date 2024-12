Inter zadnji četrtfinalist italijanskega pokala

Nogometaši Interja so si z zmago nad Udinesejem z 2:0 priigrali napredovanje v četrtfinale italijanskega nogometnega pokala oziroma t.i. Coppe Italie. Nerazzurri so tako podaljšali niz zmag v domačih tekmovanjih, kjer poraza ne poznajo že od 22. septembra, ko so izgubili mestni derbi proti Milanu.