Črnigoj z Venezio izgubil v Vidmu

Nogometaši Udineseja in Venezie so odprli 2. krog italijanske lige. Videmčani so novinca v ligi, pri katerem je slovenski reprezentant Domen Črnigoj igral do 71. minute, premagali s 3:0.

icon-expand Domen Črnigoj FOTO: Damjan Žibert Domačo ekipo na Dacia Areni je v vodstvo v 29. minuti popeljal Argentinec Ignacio Pussetto, potem ko je zadel z dobrih desetih metrov. Na 2:0 je v 70. minuti povišal Gerard Deulofeu, ko je s 13, 14 metrov v mrežo pospravil odbito žogo, v četrti minuti sodniškega dodatka pa je podajalec pri prvem golu Nahuel Molina potrdil zmago videmskega kolektiva. Udinese je zdaj pri štirih točkah po dveh tekmah, Venezia pa je še brez njih, prav tako pa tudi še ni dosegla zadetka (prejela jih je pet). Izidi, 2. krog, Serie A:

Udinese – Venezia 3:0 (1:0)

Pusseto 29., Deulofeu 70., Molina 90.

(Domen Črnigoj je igral do 71. minute za Venezio)



Verona – Inter Milano icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke