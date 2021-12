Dvoboj slovenskih vratarjev zanesljivo dobil Handanović

V 78. minuti je Lautaro Martinez zadel za 4:0, zanj je bil to enajsti gol sezone, s čimer je na četrtem mestu med strelci. Prvi je Fiorentinin Dušan Vlahović s 15. Piko na i visoki zmagi je v 88. minuti sicer postavil Roberto Gagliardini. Belec je tokrat sedel le na klopi, Handanović pa je branil celo tekmo in ni imel prav veliko dela.

Zadnjeuvrščena Belčeva ekipa ni imela realnih možnosti proti vodilnemu Interju, ki je že v prvem polčasu zadel prek Ivana Perišića in Denzela Dumfriesa, vodstvo pa je nato v 52. minuti še povišal Alexis Sanchez .

V soboto bo ob 15.00 tretjeuvrščena Atalanta Josipa Iličića gostila Romo, ob 18.00 bosta igrala Bologna in Juventus, ob 20.45 pa še Cagliari in Udinese.

Nedeljski program bosta odprla Fiorentina in Sassuolo ob 12.30, ob 15.00 bo Spezia gostila Empoli Lea Štulca in Petra Stojanovića, ob 18.00 bo Sampdoria igrala proti Venezii Domna Črnigoja, Torino pa proti Veroni. Ob 20.45 bosta krog končala drugouvrščeni Milan in četrtouvrščeni Napoli.

Izida:

Lazio - Genoa 3:1 (1:0)

Salernitana - Inter Milano 0:5 (0:2)

(Vid Belec je bil med rezervisti Salernitane)

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)