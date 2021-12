Inter do sedme zaporedne zmage

To je bila že šesta zaporedna tekma, na kateri nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović ni prejel gola. Branilci naslova tokrat niso napolnili mreže tekmecev, kot na zadnjih obračunih, za nove tri točke in potrditev prvega mesta na prvenstveni razpredelnici, jim je zadostoval en sam zadetek, v 30. minuti ga je dosegel Denzel Dumfries.

Inter je zadnjo tekmo, na kateri ni zmagal, odigral v 12. krogu, ko se je na milanskem derbiju z Milanom razšel z izidom 1:1. Edinkrat doslej je izgubil v osmem krogu, ko ga je premagal Lazio.

Rimljani so bili uspešni tudi v 19. krogu, na gostovanju v Benetkah so nadigrali Venezio, za katero je Domen Črnigoj igral do 67. minute, v 57. minuti je prejel rumen karton. Lazio je z golom Pedra Rodrigueza povedel že v tretji minuti, domači so v 30. minuti prek Francesca Forteja izenačili. Zmago gostom sta v drugem delu zagotovila Francesco Acerbi in Luis Alberto, ki je v polno zadel v sodniškem dodatku, v katerem so imeli domači igralca manj na igrišču.

Brez zmag sta ostali ekipi iz zgornje polovice lestvice, Roma in Fiorentina. Rimljani so s Sampdorio igrali 1:1 na domačem igrišču, Fiorentina pa je isti izid zabeležila v Veroni. Bologna je v gosteh s 3:0 ugnala Sassuolo.