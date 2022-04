Inter zanesljivo odpravil Spezio, Milan slavil proti Genoi

Inter je v 33. krogu Serie A s kapetanom Samirjem Handanovićem na čelu, ki je odigral celo tekmo, zanesljivo opravil nalogo na gostovanju pri Spezii. Modro-črni so zmagali s 3:1 in so zbrali 69 točk (imajo odigrano tekmo manj), boj za naslov prvaka pa ostaja odprt in zanimiv.

Inter je dosegel tretjo zaporedno zmago, med strelce so se vpisali Marcelo Brozović v 31. minuti, v drugem polčasu pa je Lautaro Martinez povišal na 2:0 v 73. minuti. Gostitelji so znižali izid v 88. minuti, ko je bil uspešen Giulio Maggiore. Do zadnjega piska glavnega sodnika je prišlo še do ene spremembe, v 94. minuti je končni izid postavil Alexis Sanchez.