Inter in Bologna sta se razšla brez zmagovalca

Bologna je v uvodu tekme zadela okvir vrat in v 15. minuti povedala z golom Santiaga Castra. Inter je nato pripravil preobrat, ko sta se med strelce vpisala Denzel Dumfries in Lautaro Martinez. Gostje se niso predali in v 64. minuti izid izenačili, strelec je bil Emil Holm, ki je tako postavil tudi končni izid.

Inter ostaja drugi na lestvici, a je zapravil priložnost, da bi se vodilnemu Napoliju (47 točk) približal zgolj na točko ob tekmi v dobrem. Tako zdaj zaostaja tri točke, Bologna je na osmem mestu s 30 točkami.