Inter ostaja trdno na vrhu, Juventus do treh točk v Parmi

Juventus je v gosteh pri Parmi slavil s 4:1. Torinčani, ki so si za drugo polovico sezone od Nice izposodili Jeremieja Bogo, so v prvem polčasu zadeli dvakrat, Bremer je bil uspešen v 15., Weston McKennie pa z volejem v 37. minuti. Andrea Cambiaso je v 51. z avtogolom Parmo vrnil v igro, a je Bremer tri minute pozneje poskrbel za novo zajetnejšo prednost. V 64. minuti je zadel še Jonathan David za 4:1, medtem ko zadetek Loisa Opende v 92. ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.
Como, ki pod vodstvom Cesca Fabregasa žanje vse več simpatij, se je z Atalanto razšel brez golov, čeprav so gosti od osme minute igrali le z deseterico in čeprav so imeli domači na voljo enajstmetrovko v 98. minuti, a jo je zapravil sicer eden najboljših igralcev Coma Nico Paz.
Torino je ugnal Lecce z 1:0, edini strelec je bil Che Adams v 29. minuti.
V soboto se je slovenski reprezentant Sandi Lovrić po petkovem prestopu prvič predstavil v dresu Verone. Ta je v 23. krogu gostovala pri Cagliariju in izgubila z 0:4. Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija.
Napoli je gostil Fiorentino in jo premagal z 2:1, Pisa, ki je tako kot Verona pri dnu lestvice, pa je doživela nov poraz, tokrat proti Sassuolu z 1:3. V petek je Lazio s 3:2 ugnal Genoo.
V ponedeljek bo obračun Udinese - Roma, krog pa bosta v torek končala Bologna in Milan.
Na lestvici ima Inter 55 točk, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43 in Como 41.
* Izidi 23. kroga Serie A:
Lazio - Genoa 3:2 (0:0)
Pisa - Sassuolo 1:3 (0:2)
Napoli - Fiorentina 2:1 (1:0)
Cagliari - Verona 4:0 (2:0)
(Sandi Lovrić je igral od 29. minute za Verono)
Torino - Lecce 1:0 (1:0)
Como - Atalanta 0:0
Cremonese - Inter 0:2 (0:2)
Parma - Juventus 1:4 (0:2)
