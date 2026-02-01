Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Inter ostaja trdno na vrhu, Juventus do treh točk v Parmi

Cremona, 01. 02. 2026 22.53 pred 14 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA Ž.Ž.
Lautaro Martinez je Inter že zgodaj popeljal v vodstvo.

Nogometaši Interja so v 23. krogu italijanske lige na gostovanju pri Cremoneseju zmagali z 2:0 in se še utrdili na vrhu lestvice. Inter je tekmo v Cremoni odločil v prvem polčasu, ko sta zadela s 13 goli prvi strelec lige Lautaro Martinez v 16. in Piotr Zielinski v 31. minuti. Do zmage je prišel tudi Juventus, medtem ko sta se Como in Atalanta razšla brez zadetkov.

Lautaro Martinez je Inter že zgodaj popeljal v vodstvo.
Lautaro Martinez je Inter že zgodaj popeljal v vodstvo.
FOTO: Profimedia

Juventus je v gosteh pri Parmi slavil s 4:1. Torinčani, ki so si za drugo polovico sezone od Nice izposodili Jeremieja Bogo, so v prvem polčasu zadeli dvakrat, Bremer je bil uspešen v 15., Weston McKennie pa z volejem v 37. minuti. Andrea Cambiaso je v 51. z avtogolom Parmo vrnil v igro, a je Bremer tri minute pozneje poskrbel za novo zajetnejšo prednost. V 64. minuti je zadel še Jonathan David za 4:1, medtem ko zadetek Loisa Opende v 92. ni obveljal zaradi prepovedanega položaja.

Juventus
Juventus
FOTO: Profimedia

Como, ki pod vodstvom Cesca Fabregasa žanje vse več simpatij, se je z Atalanto razšel brez golov, čeprav so gosti od osme minute igrali le z deseterico in čeprav so imeli domači na voljo enajstmetrovko v 98. minuti, a jo je zapravil sicer eden najboljših igralcev Coma Nico Paz.

Tekma med Comom in Atalanto se je končala brez zadetkov.
Tekma med Comom in Atalanto se je končala brez zadetkov.
FOTO: Profimedia

Torino je ugnal Lecce z 1:0, edini strelec je bil Che Adams v 29. minuti.

V soboto se je slovenski reprezentant Sandi Lovrić po petkovem prestopu prvič predstavil v dresu Verone. Ta je v 23. krogu gostovala pri Cagliariju in izgubila z 0:4. Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija.

Preberi še Napoli ugnal Fiorentino, Lovrić debitiral ob porazu Verone

Napoli je gostil Fiorentino in jo premagal z 2:1, Pisa, ki je tako kot Verona pri dnu lestvice, pa je doživela nov poraz, tokrat proti Sassuolu z 1:3. V petek je Lazio s 3:2 ugnal Genoo.

V ponedeljek bo obračun Udinese - Roma, krog pa bosta v torek končala Bologna in Milan.

Na lestvici ima Inter 55 točk, Milan 47, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43 in Como 41.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi 23. kroga Serie A:

Lazio - Genoa 3:2 (0:0)

Pisa - Sassuolo 1:3 (0:2)

Napoli - Fiorentina 2:1 (1:0)

Cagliari - Verona 4:0 (2:0)
(Sandi Lovrić je igral od 29. minute za Verono)

Torino - Lecce 1:0 (1:0)

Como - Atalanta 0:0

Cremonese - Inter 0:2 (0:2)

Parma - Juventus 1:4 (0:2)

nogomet inter como atalanta juventus
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534