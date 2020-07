Inter le remiziral v Veroni in ostaja četrti

Milanskemu Interju ni uspelo, da bi se prebil višje na lestvici Serie A. Milančani sicer ostajajo na četrtem mestu, ki še vodi v kvalifikacije za Ligo prvakov, in le točko zaostajajo za Atalanto in tri za drugim Laziem.

Domači so povedli in šele v drugem polčasu je Inter izenačil in nato s pomočjo avtogola Dimarca tudi povedel. A gostitelji se niso predali in so izenačili ob koncu rednega dela. Za gostitelje sta gola dosegla Darko Lazović in Miguel Veloso, za gostujočo pa Antonio Candreva in Federico Dimarco (avotogol). Slovenski vratar Samir Handanovićje za Inter branil celo tekmo.