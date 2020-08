Zmagi Interja in Napolija, poraz Juventusa

Inter je že v 50. sekundi tekme v vodstvo popeljal Danilo D'Ambrosio , ki je po podaji z leve strani zadel z glavo, končni izid je že v 20. minuti postavil Ashley Young . Tudi Atalanta, ki je prvenstvo končala na tretjem mestu, je imela svoje priložnosti, toda tokrat so bili njeni strelci nerazpoloženi in tako niso presegli meje 100 doseženih golov v sezoni. Na lestvici ima Juventus 83 točk, Inter 82, po 78 pa jih imata Atalanta in Lazio, vsi štirje klubi bodo v naslednji sezoni igrali v Ligi prvakov.

V 38. krogu Serie A sta se v Bergamu za drugo mesto v italijanskem nogometnem prvenstvu pomerila domača Atalanta in Inter. Uspešnejša je bila ekipa iz Milana, zmagala je z 2:0, nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je spet uspešno opravil svojo nalogo, medtem ko Josip Iličić pri domačih ni igral. Tako je Inter ob koncu sezone le za točko zaostal za prvakom Juventusom.

Lazio je imel priložnost, da Atalanto na tretjem mestu prehiti, vendar je ni izkoristil. Ciro Immobile je s 36. golom v sezoni, ki je pomenil izenačenje rekorda v številu golov v eni sezoni - tega je do zdaj imel Gonzalo Higuain , zagotovil izenačenje na 1:1, toda domači Napoli je nato dosegel še dva gola in Rimljane potisnil na četrto mesto.

Juventus je na koncu prvenstvo osvojil le s točko razlike, saj je v zadnjem krogu z 1:3 doma izgubil derbi proti Romi. Ker razplet tekme ni veliko pomenil in ker oba kluba še čakajo evropski nastopi, sta trenerja odpočila nekatere najboljše igralce, Juventusov tudi Cristiana Ronalda, za bolj motivirane pa so se izkazali gosti, ki so tako le potrdili peto mesto. Za Juve je gol dosegel Higuain, za Romo pa je bil dvakrat uspešen Perotti, enkrat pa Kalinić.

Zadržali so štiri točke prednosti pred šestouvrščenim Milanom, ta je nadaljeval dobre igre ob koncu sezone in Cagliari, pri katerem Valter Birsa ni dobil priložnosti za igro, premagal s 3:0. Zlatan Ibrahimovićje v drugem polčasu zadel za 2:0, isti izid bi lahko postavil že v prvem, a je zgrešil enajstmetrovko. V prvi sobotni tekmi sta se v obračunu začelja Brescia, že nekaj časa drugoligaš, in Sampdoria razšli z izidom 1:1.