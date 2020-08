Ukrajinci 'razbiti': Inter zanesljivo v finale Lige Evropa

Ukrajinci so bili v prvem delu prvega polčasa več pri žogi, italijanska zasedba je zato naredila tudi veliko več prekrškov, a obenem tudi prišla do vodstva že v 19. minuti. Vratar Andrija Pjatov je naredil napako, njegovo izbijanje je prestregel Nicolo Barella ter podal do Argentinca Lautara Martineza , ki je žogo poslal v gol. Samir Handanović , kapetan Interja, ni imel veliko dela. Šele ob zaključku uvodnega dela se je znašel v nevarnem položaju, ko se je moral pošteno "pretegniti".

Neprimerno več je doslej dosegel Inter, ki doslej še ni izgubil tekme z ukrajinskimi tekmeci. Najbližje porazu so bili Milančani leta 2009, ko so proti Dinamu iz Kijeva z goloma Diega Milita inWesleyja Sneijderjav zadnjih štirih minutah zmagali z 2:1 in v tej sezoni nato osvojili Ligo prvakov. Najvišje evropsko tekmovanje so tedaj osvojili tretjič, pred tem pod drugim imenom še v sezonah 1963/64 in 1964/65. Trikrat so bili tudi evropski pokalni zmagovalci, leta 1991, 1994 in 1998.



Izida, Liga Evropa, polfinale:

Inter - Šahtar5:0 (1:0)

Martinez 19., 74., D'Ambrosio 64., Lukaku 78., 83.

Postavi:

Inter: Handanović, Godin, de Vrij, Bastoni, Brozović (85./Sensi), D'Ambrosio (81./Moses), Barella, Gagliardini, Young (66./Biraghi), Lukaku (85./Esposito), Martinez (81./Eriksen).

Trener: Antonio Conte.

Šahtar: Pjatov, Dodo, Krivcov, Hočolava, Matvienko, Marcos Antonio, Stepanenko, Marlos (75./Konopljanka), Alan Patrick (59./Solomon), Taison, Junior Moraes.

Trener: Luis Castro.



Sevilla - Manchester United2:1 (1:1)

Suso 26, De Jong 78.; Fernandes 9./11-m