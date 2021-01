Inter zmlel Crotone, Atalanta pa Sassuolo

Prvič so se na igrišča v letu 2021 podali tudi nogometaši v italijanskem državnem prvenstvu. Uvodno tekmo 15. kroga sta odigrala milanski Inter in Crotone (6:2). Samir Handanović je za milanski klub branil celo tekmo. Josip Iličić pa je ob visoki zmagi Atalante nad Sassuolom (5:1) igral do 63. minute.

icon-expand Samir Handanović na tekmi Inter - Crotone. FOTO: AP

Uvodno srečanje v Serie A sta odigrali moštvi Interja in Crotoneja, šlo je za obračun moštva z vrha lestvice, kjer "biva" klub Samirja Handanovića, in gostov, ki so na začelju lestvice, v boju za obstanek. Inter je na visokem drugem mestu, zaostaja le za mestnim tekmecem Milanom. Domači trener Antonio Conte je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Samir Handanović, Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolo Barella, Marcelo Brozović, Arturo Vidal, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Na uvodu tekme je sicer kazalo, da so v vlogi favoriti gostje, saj so veliko bolje začeli in nekajkrat namučili slovenskega vratarja, so pa tudi prvi povedli, že v 12. minuti je po strelu z glavo zadel Niccolo Zanellato. To je bila kot kaže budnica za Milančane, saj so zaigrali bolje in v 20. minuti je izenačil Lautaro Martinez po podaji Romela Lukakuja. Le 11 minut zatem je bil Inter v vodstvu, tokrat po avtogolu Luce Marroneja, ki je posredoval pred Martinezom in premagal vratarja, sicer bi napadalec Interja pospravil žogo v mrežo. Za konec polčasa pa še ena žoga za hrbtom vratarja Handanovića, Vladimir Golemić je bil uspešen izvajalec enajstmetrovke v 36. minuti, ki jo je zakrivil Arturo Vidal.

icon-link Statistika Samirja Handanovića na tekmi Inter - Crotone FOTO: Sofascore.com

Inter je sicer v dosedanjem poteku prvenstva izgubil le eno tekmo in proti Crotoneju so pričakovali zmago in tri točke. To so odločno pokazali v drugem polčasu, ko so nadigrali tekmeca in napolnili gostujočo mrežo. V novo vodstvo je v drugem polčasu gostitelje popeljal razpoloženi Martinez v 57. minuti, s svojim drugim golom na tekmi. Nato je še Lukaku dodal svoj delež v 64. minuti za vodstvo s 4:2 in jasno je bilo, da Milančani ne bodo dopustili "selitve" točk. Za 5:2 je v 78. minuti poskrbel Martinez s svojim tretjim golom na tekmi, piko na i izvrstni predstavi pa je postavil Achraf Hakimiz zaključnim golom na tekmi v 87. minuti. Inter je tako vsaj začasno prevzel prvo mesto na lestvici, zbrali so 36 točk, AC Milan ima dve manj (in tekmo manj).

icon-link Statistika Josipa Iličića proti Sassuolu FOTO: Sofascore.com

Iličić koledarsko leto začel z zmago in asistenco

V neposrednem obračunu za evropska mesta je Atalanta brez večjih težav odpravila Sassuolo, ki je po odličnem začetku sezone v zadnjih tednih nekoliko popustil. V začetni enajsterici domačih znova ni bilo Argentinca Alejandra Gomeza, ki je še naprej v sporu s trenerjem Gianom Pierom Gasperinijem. Manjkal je tudi branilec Rafael Toloi. Josip Iličić je tekmo začel v prvi postavi. Prvi je že kmalu po začetku zapretil Sassuolo, a se je izkazal Pierluigi Gollini. Nogometaši “Boginje” pa so za razliko od gostov izkoristili že svojo prvo priložnost. Matteo Pessina je pridobil žogo na sredini igrišča, v zaključku pa je vse postoril prvi napadalec Atalante Duvan Zapata. Po prvem zadetku so domači prevzeli ritem igre, nevarna sta bila še Jose Luis Palomino in Hans Hateboer, medtem ko si jeManuel Locatelliskoraj zabil avtogol. Nato je bil dvakrat neuspešen še Zapata, tik pred koncem polčasa pa je Atalanta le povišala prednost. Predložek z leve strani je poslal prav Iličić, žogo pa je nato na kakšnih 12 metrih od vrat gostov pričakal Pessina, ki je z volejem poskrbel za 2:0. 23-letni centralni vezist je postal prvi Italijan, ki je dosegel gol za Atalanto v Serie A po Gianluci Manciniju20. januarja 2019. Vmes so tujci za moštvo iz Bergama zabili kar 164-krat. Tako kot se je končal prvi polčas, se je začel tudi drugi. Zapata je bil drugič med strelci v 49. minuti, s čimer je bolj kot ne že odločil zmagovalca. Kolumbijski napadalec se je nato v 57. minuti še enkrat vpisal v statistiko, in sicer kot asistent za gol Robina Gosensa. Zadovoljni Gasperini je ob visoki prednosti z igrišča potegnil Iličića, nadomestil ga je Luis Muriel, ki je potreboval le pet minut, da se je vpisal med strelce za petardo v mreži Sassuola. V 75. minuti je častni gol za goste sicer dosegel Vlad Chiriches, a dvomov o zmagovalcu tedaj že dolgo ni bilo več. Do pomembne zmage je prišel tudi Napoli, ki je na Sardiniji ugnal Cagliari. Junak srečanja je bil z dvema zadetkomaPiotr Zielinski, tretjega je za Neapeljčane dodal Hirving Lozano, četrtega pa Lorenzo Insigne. Tri točke, s katerimi je ostala na tretjem mestu, je vpisala Roma. Sinovi volkulje so z 1:0 premagali Sampdorio, v polno je meril Edin Džeko v 73. minuti. Si pa je spodrsljaj privoščil Romin mestni tekmec Lazio, ki je v gosteh pri predzadnji Genoi le remiziral z 1:1. Miha Zajc je na igrišče vstopil na začetku drugega polčasa, ko so Rimljani vodili z 1:0. V nadaljevanju je za točko moštva iz Genove poskrbel Mattia Destro.

