Nogometaši Interja se bodo odrekli premijam za naslov prvaka

Nogometaši Interja so na poti do naslova državnega prvaka.

Trenutno ima Inter na lestvici Serie A 79 točk in s tem pet krogov pred koncem prvenstva kar 11 točk prednosti pred Atalanto in 13 pred Juventusom, Napolijem in mestnim tekmecem AC Milanom. Zato bi se moral zgoditi pravi mali nogometni čudež, da ne bi osvojili "scudetta", prvega po sezoni 2009/10, ko jih je vodil Jose Mourinho. Inter mora osvojiti še štiri točke na zadnjih petih tekmah Serie A, da bo novi italijanski prvak. Inter lahko slavi že v nedeljo, če premaga moštvo Crotoneja, Atalanta pa ne premaga Sassuola.

Ker je klub v finančnih težavah, so se nogometaši na čelu s kapetanom Samirjem Handanovićem odločili, da se bodo odrekli premijam za naslov prvaka, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na italijanske medije. Izvršni direktor kluba Beppe Marotta je kot kaže takšen dogovor sklenil že ob pogajanjih z igralci glede višine plač. Nogometaši se niso strinjali z nižanjem plač zaradi koronske in finančne krize, so pa potrdili, da ne bodo deležni premij, če osvojijo naslov prvaka.

Inter je lansko sezono sklenil s 100 milijoni evrov izgube, obenem pa ima klub kar nekaj težav z lastništvom, saj kitajski lastniki svoj delež v višini skoraj 69 odstotkov kluba prodajajo. Zanj zahtevajo 900 milijonov evrov. Kot možni kupec se je že pojavil britanski BC Partners, a se obe strani nista uspeli uskladiti o ceni.

Vodstvo kluba išče partnerje, ki bi pomagali klub finančno stabilizirati. Zato tudi ne preseneča, da je bil Inter med klubi, ki so se "ogrevali" za Superligo, tudi zaradi velikih vsot denarja, ki naj bi jih dobilo vseh 12 klubov, ki so bili del načrtov za to tekmovanje.