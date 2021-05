Inter na pragu naslova prvaka

Inter, ki ima po slavju 14 točk prednosti pred ekipo Josipa Iličića iz Bergama, je povedel v 69. minuti, ko je po podaji Romeluja Lukakuja zadel Christian Eriksen, Lukaku pa se je v 83. minuti vpisal še sam med strelce, a so sodniki po pregledu posnetka gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja. So pa Milančani vendarle podvojili prednost v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je za 2:0 zadel Achraf Hakimi. Samir Handanović je za Inter branil celo tekmo in je tako tudi tik pred svojo prvo veliko lovoriko v dresu Interja. Ta bo sicer prišel do 19. naslova prvaka, prvega po sezoni 2009/10. Na prvi tekmi kroga sta se Verona in Spezia razšli z 1:1.