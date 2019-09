Navijači Interja v bran kolegom s Sardinije: 'Lukaku, Italijani niso rasisti'

"Odprto pismo Romeluju Lukakuju. Italijani niso rasisti," se začne sporočilo Interjevih navijačev. "Po najnovejši gledališki predstavi okoli domnevnega rasizma ultrasov s strani tistih, ki si želijo nabrati lahke točke, in ki izvirajo iz nevednosti, se je milanska Curva Nord spet odločila, da ponovi razliko med pravim rasizmom in pripravljeno verzijo, ki utrasov ne zadeva. Lažni moralisti, ki so tam zunaj, radi vse skupaj pripravijo, da bi ustvarili nepotrebno paniko in prosto obsojali naš svet ..."

'Morda se ti je zdelo rasistično, a temu ni tako'

Pismo se nato nadaljuje: "Živjo, Romelu. Pišemo ti v imenu Curve Nord, da, mi smo fantje, ki smo te sprejeli ob tvojem prihodu v Milano. Res nam je žal, če si mislil, da je bilo tisto, kar se je zgodilo v Cagliariju, rasistično. Moraš razumeti, da Italija ni takšna kot številne druge severnoevropske države, kjer je rasizem RESNIČEN problem. Razumemo, da se ti je morda zdelo rasistično, a temu ni tako."

"V Italiji uporabljamo nekatere 'načine' le zato, da 'pomagamo našim ekipam' in tako poskušamo naše nasprotnike vreči s tira, ne zaradi rasizma, le zato, da jih zmedemo. V naši navijaški skupini smo pripadniki različnih etničnih skupin, vedno pa smo sprejemali igralce od vsepovsod. Toda v preteklosti smo vedno uporabljali ta 'način' za igralce nasprotnih ekip in najverjetneje ga bomo tudi v prihodnje. Nismo rasisti in to niso niti Cagliarijevi navijači. Moraš razumeti, da na italijanskih stadionih ljudje navijajo za svoje ekipe, a ob istem času navijajo tudi proti nasprotnikom, ne zaradi rasizma, temveč zato, da bi 'pomagali' svoji lastni ekipi."

To je oblika spoštovanja

Vodstvo Interja se na pismo navijačev še ni odzvalo, je pa bil stadion Giuseppeja Meazze decembra lani kazensko zaprt za dve tekmi, potem ko so se navijači črno-modrih z opičjimi vzkliki znesli nad branilcem Napolija Kalidoujem Koulibalyjem. Sledila je ostra bitka med pripadniki najmočnejše navijaške skupine in vodstvom kluba, saj so navijači pričakovali, da jih bo Inter odločneje zaščitil, a se to ni zgodilo.

"Prosim vzemi to obnašanje italijanskih navijačev kot obliko spoštovanja ali kot dejstvo, da se te bojijo zaradi golov, ki bi jih lahko dosegel proti njihovim ekipam, ne pa zaradi tega, ker bi te sovražili ali ker bi bili rasisti," novemu napadalcu kluba še sporočajo najbolj goreči "interisti". "Resnični rasizem je povsem druga zgodba in vsi privrženci italijanskega nogometa to dobro vedo. Ko oznaniš, da je rasizem težava, s katero se je v Italiji potrebno spopasti, samo pripomoreš k represiji nad nogometnimi navijači, vključno z nami, pripomoreš k ustvarjanju težave, ki je prav zares ni, vsaj ne na način, kakor to dojemajo v drugih državah,"dodajajo.

"Zelo smo občutljivi in odprti do vseh ljudi. Zagotavljamo ti, da je v naši organizaciji več navijačev različnih ras ali navijačev, ki prihajajo z različnih koncev Italije, tudi oni pa uporabljajo različne načine za provociranje svojih nasprotnikov, tudi takrat, ko so pripadniki istih ras ali prihajajo iz istih okolij. Prosim, pomagaj nam razjasniti, kaj rasizem resnično je in to, da italijanski navijači niso rasisti. Borba proti RESNIČNEMU rasizmu se mora začeti v šolah, ne na stadionih, navijači so le navijači in drugače se obnašajo, ko so na stadionih, kot se nato obnašajo v vsakdanjiku. Zagotavljamo ti, da je tisto, kar naredimo ali rečemo nasprotnemu nogometašu druge rase ni tisto, kar bi kadarkoli rekli nekomu, ki bi ga srečali v živo. Italijanski navijači morda niso brezhibni, lahko tudi razumemo frustracije nad njihovim izražanjem, a definitivno to ni mišljeno kot rasizem. Še enkrat ... Dobrodošel, Romelu."

