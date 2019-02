Interjevi 'ultrasi' nad klub in Koulibalyja: Za nas je majhen človek

Ni jim mar, da je D'Ambrosio z juga in da je Handanović Slovenec "Vseeno nam je za rasizem, mi gremo na stadion podpirat naše igralce, pa če je to Keita (Balde) , ki je temnopolt, (Danilo) D'Ambrosio , ki je z juga, (Samir) Handanović , ki je Slovenec, ali pa Lautaro (Martinez) , ki je Argentinec,"naj bi pisalo v brošuri. "Za nas je Koulibaly majhen človek, ki se je zatekel k lažem, da bi očistil svojo vest. Če bi bil bel, rumen ali moder, bi se obnašali enako. San Siro je žvižgal Koulibalyju zaradi neprimerne geste (ker je ploskal sodniku, op. a.)."

Koulibaly je bil tik pred novim letom na dvoboju z Interjem v Milanu izključen , po tekmi pa je tako kot trener Neapeljčanov Carlo Ancelotti opozoril na več primerov rasističnih zmerljivk, ki so "letele" s tribun stadiona Giuseppe Meazza. Vodstvo tekmovanja je Inter kaznovalo z igranjem dveh tekem za zaprtimi vrati, kazen pa se je iztekla ob nedeljskem obračunu z Bologno. Toda slovita Curva Nord, kjer so zbrani "ultrasi", ostaja zaprta, najzvestejši privrženci črno-modrih pa so prepričani, da si je Koulibaly zaslužil zmerljivke, ostro so se lotili tudi klubskih veljakov, ki da jim niso stopili v bran.

Kot da poraz proti Bologni , ki jo vodi stari Interjev znanec Siniša Mihajlović , ne bi bil dovolj, je z novim izpadom slabo vzdušje na črno-modri polovici Milana še dodatno "začinila" Interjeva najštevilčnejša navijaška skupina. "Ultrasi", ki so zbrani na severni tribuni, so se namreč v navijaški brošuri, ki jo je bilo moč dobiti pred in med nedeljsko tekmo z Bologno, vnovič lotili Napolijevega branilca Kalidouja Koulibalyja .

Inter je sprejel kazen vodstva tekmovanja in istočasno začel s kampanjo Brothers Universally United (BUU). Kratice so v Italiji sinonim za opičje vzklike, ki naj bi jih bil na decembrski tekmi deležen Koulibaly.

Balotelli: Nikjer ni kot v Italiji

"Najbolj nas je šokiralo obnašanje Interja, ki je sprejel odločitev športnega sodišča in nam ni omogočil priložnosti, da bi si ogledali tekme, za katere smo že plačali. Tu se ni končalo, saj so proti Sassuolu Meazzo pokrili z napisi 'Buu', ki niso bili le neokusni, temveč so bili za nas kot klofuta. To je smešno,"so se ob ravnanje kluba še obregnili Interjevi navijači.

O težavah temnopoltih nogometašev na Apeninskem polotoku je v zadnjih dneh spregovoril tudi nekdanji član milanskega kluba Mario Balotelli. Nekoč veliki talent italijanskega nogometa, zdaj član Marseilla, trdi, da rasizem nikjer ni tako "uničujoč" kot ravno v njegovi domovini.

"V Angliji, na nogometni ravni, česa takega še nisem videl," je med gostovanjem v oddaji Quelli Che Il Calcio televizije RAI dejal Balotelli. "V Franciji nisem videl veliko, a nikjer ni kot v Italiji. V Italiji je res ekstremno. Tekma Juve-Inter, ko sem bil mlajši, je bila katastrofa. Čustveno je bila to katastrofa. Vsi tisti vzkliki ... Ni bilo motiva, saj nisem storil čisto nič. Ne igralcem in ne navijačem. Ko sem prišel domov, sem mamo vprašal: 'Zakaj? Zakaj so to počeli?' A pojasnila ni bilo. Bil sem še fantič, ne vem, če so razumeli, kako zelo me je to res prizadelo. Na srečo imam močen karakter, a res lahko uničiš osebo."