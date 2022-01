Vedel je, kako se jim prikupiti: Navijači Middlesbrougha s Šporarjem sanjajo Premier League

"Radi imamo nogometaše, ki na igrišču vedno dajo vse od sebe. In Šporar počne prav to. Vsi cenimo njegovo delo brez žoge. Vedno je na preži za vsako priložnost. Velikokrat uteka branilcem za hrbet, česar v zadnjih sezonah od naših napadalcev nismo ravno bili vajeni. Seveda pa pomaga, da ima pesem, ki gre takoj v uho," je povedala.

Najbolj preprost odgovor na vprašanje, zakaj je Šporar tako priljubljen med navijači kluba s kar 145-letno tradicijo, se skriva v njegovi statistiki, saj je z golom proti Coventryju znova prvi strelec ekipe. Ljubljančan je v intervjuju za Sportklub pred časom sicer priznal, da niti sam ne ve, zakaj so ga navijači tako vzljubili. Po mnenju naše sogovornice Dane Malt , ki skupaj s še dvema navijačema pripravlja podkast The Boro Breakdown , pa zadetki niso edini razlog za njegovo priljubljenost na stadionu Riverside.

23 tekem je od prihoda na Otok za Middlesbrough zbral Andraž Šporar . Za zdaj ima na svojem kontu sedem zadetkov in dve asistenci, še posebej zanimivo pa je, da je v tem času v svojo čast dobil kar dve navijaški pesmi. Najbolj je po družbenih omrežjih zaokrožila tista druga, ki se je med navijači pojavila na začetku decembra in v kateri slednji po melodiji pesmi She's Electric kultne skupine Oasis prepevajo o briljantnosti nekdanjega napadalca Olimpije.

"Je Slovenec, samo posojen za eno sezono. In mi mislimo, da je jeb*** briljanten. Andraaaž Šporaaar," nekako takole se v prevodu glasi navijaška pesem, posvečena slovenskemu napadalcu. Kdo se jo je izmislil, ni povsem jasno. Kot pravijo pri The Boro Breakdown, naj bi jo prvič zapeli na enem od gostovanj, ko se je v pubu pred tekmo predvajala zgoraj omenjena pesem in jo je nekaj vinjenih navijačev preuredilo po svojem okusu.

Ne zgodi se vsak dan, da v Middlesbrough pride reprezentančni napadalec

Šporar se je v "Boro", kot je vzdevek kluba s severovzhoda Anglije, kot posojen nogometaš lizbonskega Sportinga preselil na zadnji dan poletnega prestopnega roka. Navijači so od njega po besedah Maltove takoj pričakovali velike stvari: "To je bil prestop, ki se je vlekel vse poletje. Seveda so bila pričakovanja zelo velika, saj se ne zgodi vsak dan, da se naš klub okrepi z reprezentančnim napadalcem iz enega najboljših klubov na Portugalskem."

Ljubljančan je začel odlično. Prvič je v prvi postavi začel na gostovanju proti Nottingham Forestu in se ob zmagi z 2:0 takoj vpisal med strelce. Nato pa je sledilo sušno obdobje od sredine septembra do sredine decembra, ko je Šporar na 15 tekmah zabil le dvakrat. Prav v tem času je po mnenju Maltove dokončno preskočila iskrica med njim in navijači.

"Imel je obdobje, ko preprosto ni uspel doseči zadetka, a še vedno je imel popolno podporo navijačev. Na eni od domačih tekem je bil zamenjan, z igrišča je odšel na drugi strani, tako da je moral na poti do garderobe mimo južne tribune, kjer so zbrani naši najglasnejši navijači. Obrnil se je proti njim in 'potapkal' grb, po tekmi pa se jim je na Instagramu še javno zahvalil za vso podporo. Takšnih stvari se ne pozabi," se spominja navijačica, ki zadnjih 15 let svoj klub v živo spremlja tako doma kot v gosteh.

Šporarjeva zahvala navijačem, potem ko se je v decembru znašel v strelski krizi: "Nimam besed za izjemno podporo, ki nam jo dajate na vsaki tekmi doma in v gosteh. Čeprav na zadnjih tekmah nisem bil med strelci, ste še naprej verjeli vame. Moje delo je, da garam naprej in se čim prej vrnem."