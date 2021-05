Malouda za 24UR: City in Chelsea imata enake možnosti

"Oh, to je bilo neverjetno in cela ekipa se je veselila. Kajti, kot ste omenili, smo dolgo lovili to trofejo. To je bila eden od glavnih ciljev Chelseaja in rekel bi, da je bila to zgodovinska noč. Po tem, kar se je zgodilo v Moskvi, po tistem razočaranju … Glavnina igralcev je bila ista in da smo lahko igrali proti Münchenu na njihovem domačem stadionu, je bil res velik izziv. Tista noč je bila kratka in spomnim se, da smo ob prihodu v London praznovali z našimi navijači. To je res lep spomin," se osvojene lovorike Lige prvakov iz leta 2012 spominja Florent Malouda.

Stavnice v vlogo favorita tokrat postavljajo nogometaše Manchester Cityja, s čimer pa se nekdanji francoski reprezentant ne strinja: "Gre za finale, tako da napovedi niso pomembne. Rekel bi, da ima Chelsea kot nogometni klub več izkušenj v finalih. Vendar pa so možnosti v finalu vedno 50:50. Ekipa, ki si trofeje želi bolj, ki več razmišlja o trofeji, bo dala več od sebe. Na terenu bo veliko kakovostnih igralcev, zato upam, da bomo videli odlično nogometno tekmo. Seveda bi rad videl, da bi Chelsea dvignil še en pokal, vendar podpiram nogomet in podpiram dober nogomet, zato upam, da bo najboljša ekipa zmagala."