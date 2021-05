Rob Green: Vratarja bosta odločilna, a težko bi se odločil, kdo je boljši

Čeprav je Chelsea pred finalom Lige prvakov v vlogi izrazitega outsiderja, so izkušnje na njegovi strani. Dvakrat je doslej igral v finalu Lige prvakov, nazadnje leta 2012, tudi številni nogometaši trenutne zasedbe pa so že okusili slast evropskega finala. Londončani so pred dvema letoma v Evropski ligi prišli vse do konca in pokal dvignili po zmagi nad Arsenalom. Del tiste zasedbe je bil tudi nekdanji angleški reprezentant Rob Green, s katerim smo se pogovarjali na prizorišču finala v Portu. Prenos spektakla bo od 20. ure dalje na POP TV.

