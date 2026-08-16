Verbič: Dlje kot sem bil doma, bolje sem se počutil

Potem ko je lansko sezono preživel v dresu grškega Levadiakosa, je bil Benjamin Verbič na začetku nove presenetljivo dolgo brez kluba. Formo je vzdrževal z individualnimi treningi in šele 31. julija so ga v Celju, kjer je začel člansko kariero, predstavili kot zvenečo okrepitev. "Poletje je bilo presenetljivo dolgo, malce je bilo že mučno, saj se mi je kar vleklo. Na koncu pa sem se ob pravem času odločil," je poletno prestopno sago komentiral Verbič, ki je imel tudi nekaj ponudb iz tujine, a mu je na koncu bolj dišalo domače okolje. "Dlje kot sem bil doma, bolje sem se počutil," je priznal.

Celjani se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za nogometni raj pomerili s Slovanom iz Bratislave. Prenos obeh tekem na Kanalu A in VOYO. FOTO: David Valant

Ker je bil toliko časa brez kluba, se je ambiciozno Celje ponujalo samo od sebe, pa vendar je bil podpis pogodbe dolgo časa pod vprašajem. Kaj točno se je dogajalo? "Pogovori so bili dolgi. V stikih smo bili že pred par leti. Gospod predsednik (Valerij Kolotilo, op. a.) me je kontaktiral takoj, ko je prišel v klub, in mi izkazal ogromno spoštovanja. Ko so Celjani lani igrali v Atenah (proti AEK-u), smo prvič bolj navezali stik. Od takrat smo bili na vezi, tisti resni pogovori glede pogodbe pa so trajali približno 14 dni. Ni lahko, ko se pogovarjaš z matičnim klubom, ampak na koncu smo se vse zmenili, kot je treba."

Slavje Benjamina Verbiča proti Kazahstanu. FOTO: Damjan Žibert