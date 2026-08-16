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Nogomet

Verbič: Dlje kot sem bil doma, bolje sem se počutil

Celje , 16. 08. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Jan Lukač J.B.
Celje - Ararat

Benjamin Verbič si lepšega povratka domov ne bi mogel želeti. Potem ko se je po 11 letih igranja v tujini vrnil v Celje, je že na drugi tekmi poskrbel za zgodovinsko napredovanje grofov v play-off za Ligo prvakov. Tudi o tem se je razgovoril v našem intervjuju, kjer je med drugim razkril, da so stiki s trenutno vodstveno garnituro Celja trajali že kar nekaj let.

Potem ko je lansko sezono preživel v dresu grškega Levadiakosa, je bil Benjamin Verbič na začetku nove presenetljivo dolgo brez kluba. Formo je vzdrževal z individualnimi treningi in šele 31. julija so ga v Celju, kjer je začel člansko kariero, predstavili kot zvenečo okrepitev.

"Poletje je bilo presenetljivo dolgo, malce je bilo že mučno, saj se mi je kar vleklo. Na koncu pa sem se ob pravem času odločil," je poletno prestopno sago komentiral Verbič, ki je imel tudi nekaj ponudb iz tujine, a mu je na koncu bolj dišalo domače okolje. "Dlje kot sem bil doma, bolje sem se počutil," je priznal.

Celjani se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za nogometni raj pomerili s Slovanom iz Bratislave. Prenos obeh tekem na Kanalu A in VOYO.
Celjani se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij za nogometni raj pomerili s Slovanom iz Bratislave. Prenos obeh tekem na Kanalu A in VOYO.
FOTO: David Valant

Ker je bil toliko časa brez kluba, se je ambiciozno Celje ponujalo samo od sebe, pa vendar je bil podpis pogodbe dolgo časa pod vprašajem. Kaj točno se je dogajalo?

"Pogovori so bili dolgi. V stikih smo bili že pred par leti. Gospod predsednik (Valerij Kolotilo, op. a.) me je kontaktiral takoj, ko je prišel v klub, in mi izkazal ogromno spoštovanja. Ko so Celjani lani igrali v Atenah (proti AEK-u), smo prvič bolj navezali stik. Od takrat smo bili na vezi, tisti resni pogovori glede pogodbe pa so trajali približno 14 dni. Ni lahko, ko se pogovarjaš z matičnim klubom, ampak na koncu smo se vse zmenili, kot je treba."

Slavje Benjamina Verbiča proti Kazahstanu.
Slavje Benjamina Verbiča proti Kazahstanu.
FOTO: Damjan Žibert

Za zaupanje se je dolgoletni reprezentant zahvalil na najboljši možen način. V torek je dolgo izgubljene Celjane z golom v 85. minuti popeljal na prag raja, v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Verbič je priznal, da ta zadetek zagotovo sodi med pet najljubših v njegovi karieri, posebno mesto pa ima na vrhu vendarle tisti proti Kazahstanu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, s katerim se je Slovenija po 14 letih znova prebila na veliko tekmovanje.

Celoten pogovor, ki ga je z njim opravil naš Jan Lukač, pa v zgornjem videoposnetku.

nogomet celje benjamin verbič intervju

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KOMENTARJI1

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Huki
16. 08. 2026 08.06
Finančno si se že klubu povrnil z eno tekmo, z enim golom in s ten zagotovljenimi miljoni , ki jih bo Celje dobilo z uvrstitvijo za zadnjo tekmo z Bratislavo. Predsednik je zadel loto.
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