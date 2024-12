Invazija miši še dodatno črni Old Trafford, ki že tako pušča ob nalivih

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Težava do katere pri klubu kova Manchester United vsekakor ne bi smelo priti, se je pripetila tudi na novinarski konferenci po tekmi z Bournemouthom, ki so jo neprepričljivi rdeči vragi izgubili s kar 0:3. Tedaj je voda skozi strop prodrla v prostore konference in kapljala po novinarjih v sprednji vrsti.

Higienska inšpekcija je na stadionu odkrila sledi miši v več stanovanjih, v pritličju stadiona, pa tudi v enem od kioskov s prehrano, poroča časnik Daily Mail. Večina stadionov v angleški elitni ligi ima klubsko gastronomijo ocenjeno s petico, zaradi higienskih težav pa je ta na Old Traffordu s pričakovanih pet zdrsnila na dve zvezdici.

Kot navaja Daily Mail, je razlogov za invazijo miši več. Leta 1910 zgrajeni stadion leži med kanalom in železniško postajo v Manchestru, kjer se omenjeni glodavci radi zadržujejo, saj je predvsem postaja vir ostankov hrane. To velja ob vseh dogodkih tudi za stadion, kjer se na domačih tekmah zbere po 74.000 gledalcev in za miši ostaja kup odpadkov. Posebej pozimi pa se število glodavcev na stadionu dodatno poveča, saj živali iščejo zaščito pred mrazom.

V klubu so zdaj napovedali obsežno deratizacijo, kontrola pa se bo potem izvajala večkrat tedensko.

A to ni prva težava gastronomije na stadionu. Nedavno so na enem od poslovnih dogodkov gostom postregli kar surovega piščanca in ocena je takrat zdrsnila celo na eno zvezdico. Kasneje se je hitro dvignila nazaj na štiri zvezdice, dokler "vanje niso ugriznile miši".