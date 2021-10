Inzaghi besen na sodnike: Juventus je lahko zadel samo z najstrožje kazni

Allegri je bil še toliko zadovoljnejši, ker je Inter po njegovem mnenju vrhunska ekipa. "Ne smemo pozabiti, kako fizično in tehnično močni so nerazzurri. Potrebovali smo predstavo na najvišjem nivoju. Na začetku smo bili nekoliko preveč zadržani, a tudi to je del procesa, v katerem smo," je še povedal.

Allegri zadovoljen tudi zaradi kakovosti Interja Povsem drugače je bil razpoložen trener stare dame Massimiliano Allegri , ki je pohvalil predstavo svojih varovancev, čeprav ti – resnici na ljubo – niso imeli veliko priložnosti: "Predstava v prvem polčasu je bila solidna, v drugem pa še veliko boljša. Imeli smo situacije, iz katerih bi lahko iztržili več. A ostali smo samozavestni in pritiskali do konca."

Inzaghi je, ko je Maurizio Mariani pokazal na belo točko, povsem izgubil živce. Zaradi glasnega protestiranja in mahanja z rokami mu je sodnik hitro pokazal rdeči karton. "Priznam, da moja gesta ni bila primerna. Ampak čutil sem, da je šlo za napako. Ob taki odločitvi v 89. minuti tekme je logično, da boš izgubil živce," je svoje početje pojasnjeval Inzaghi.

"To je bil edini način, kako bi lahko prejeli zadetek. Razočaran sem, ker smo tekmo nadzirali od začetka do konca. Juventusu nismo dopustili praktično ničesar, na koncu pa smo stran vrgli dve točki," je Simone Inzaghi povedal po tekmi.

V sodniškem taboru zadovoljni s svojim delom

Zanimivo je tudi dejstvo, da so bili na nedeljskih tekmah Serie A izključeni kar štirje sodniki, pred Inzaghijem še Gian Piero Gasperini na tekmi Atalanta – Udinese, zatem pa še Jose Mourinho in Luciano Spaletti na sončnem derbiju med Romo in Napolijem.

Kontrolor sojenja in nekdaj odlični sodnik Gianluca Rocchi je za italijanske medije povedal, da je z nedeljskim sojenjem povsem zadovoljen. "Za izjavo sem se odločil, ker želim jasno pokazati, da se ne bomo skrivali pred napakami. A moram povedati, da sem s tokratnim sojenjem absolutno zadovoljen," je dejal.

"To je bil za nas (sodnike, op. a.) odličen dan. Tudi po zaslugi sodnikov smo spremljali sijajne tekme. Zaradi vrnitve navijačev in zelo izenačenega prvenstva za nas postaja vse težje, a odločili smo se, da bomo zaupali mladi generaciji sodnikov, ki opravlja odlično delo. In upam, da bo nadaljevala po tej poti," je zaključil Rocchi.