Inzaghi: Sem zaskrbljen, smo utrujeni, toda moramo čez to

Milanski Inter se bori z Napolijem za vrh italijanskega prvenstva. Trenutno imata oba 71 točk, kar pomeni, da bo tesno vse do konca. Tudi v Ligi prvakov so do sedaj opravili vse brez napake. Nekoliko skrbijo le zadnji porazi, in sicer proti Milanu v polfinalu italijanskega pokala, ko jih je mestni tekmec povsem nadigral in zmagal z rezultatom 3:0. Še pred tem so v prvenstvu izgubili z Bologno. Trener Simone Inzaghi je zato upravičeno zaskrbljen, sploh zaradi pomembnega obračuna v polfinalu Lige prvakov, ko jih tam čaka Barcelona. Italijanski strateg poudarja, da natrpan urnik ne sme biti izgovor, njegova ekipa pa potrebuje predvsem nekaj dodatne samozavesti za zaključek sezone in pred nedeljskim obračunom z Romo.