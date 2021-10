Inzaghi: V derbiju z Juventusom je v igri veliko več kot le tri točke

Inter, pri katerem pričakujemo, da bo tekmo od prve minute začel slovenski vratar Samir Handanović, bo skušal priti do zmage po porazu proti Laziu v zadnjem krogu Serie A. "Po porazu v Rimu smo se veliko pogovarjali s fanti, ki so bili zelo razočarani. A zdaj bomo nadaljevali z igro," je pojasnil trener Interja Simone Inzaghi, ki je Handanovića in preostalo druščino prevzel letos poleti, ko je na klopi nerazzurrov zamenjal Antonia Conteja.