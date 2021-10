Inzaghi zamenjal štiri in srečanje obrnil na glavo, Džeko izenačil brazilskega Ronalda

Domenico Berardi je v 22. minuti tekme izkoristil najstrožjo kazen. Samir Handanović je bil blizu obrambi, a ni uspel preprečiti vodstva domačih. Slovenski vratar bi lahko bil pred koncem polčasa celo izključen, ko je izven kazenskega prostora podrl Gregoireja Defrela, a je glavni sodnik Luca Pairetto po posredovanju VAR-a odločil, da ni šlo za prekršek.

V drugem delu so gostje iz prestolnice mode napadali, a do 57. minute niso bili posebej nevarni. Nato pa se je njihov trener Simone Inzaghi odločil za kar štiri istočasne zamenjave. Vstopili so Edin Džeko, Arturo Vidal, Federico Dimarco in Matteo Darmian. In prav napadalec iz Bosne in Hercegovine je le 33 sekund po vstopu na igrišče izenačil, ko je z glavo kronal odlično podajo Ivana Perišića. V 77. minuti je bil Džeko spet v središču pozornosti, ko je izsilil najstrožjo kazen, ki jo je za zmago Interja izkoristil Lautaro Martinrez.

Reprezentančni premor jim bo dobro del

Navijači milanskega velikana so bili po tekmi polni hvale na račun trenerja Inzaghija, čigar zamenjave so odločilno vplivale na potek srečanja. "Videli ste lahko, da smo bili nekoliko utrujeni od vseh tekem v zadnjem času. A uspelo nam je obdržati trezne glave in se vrniti po zaostanku. Fantje se nikoli niso predali, želeli so si zmage in na koncu so jo dobili," se je smejalo 45-letniku.

Nekdanji trener Lazia je dodal: "Nogometaši, ki so vstopili v drugem polčasu, so srečanje obrnili na glavo. V treh tednih smo odigrali sedem tekem. Ritem je neizprosen, a tako pač je dandanes. Za nas je isto kot za vse ostale, ki igrajo v Evropi. Težko je, ko nekoga pošljem z zelenice, a moje delo je, da rotiram. Moramo se navaditi na to, to je ritem moderne igre."