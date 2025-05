Inzaghi: Moramo biti ponosni, a ostaja kanček obžalovanja

Na tekmi med Barcelono in Interjem smo videli kar šest zadetkov, vedno pa so bili Italijani tisti, ki so skušali pobegniti. V 1. minuti srečanja je bil natančen Marcus Thuram, Denzel Dumfries je v 21. povečal prednost na 2:0. Toda Lamine Yamal in Ferran Torres sta kaj kmalu poravnala izid. Italijani se niso dali in za novo vodstvo je bil v 63. minuti znova natančen Dumfries. Toda tudi to prednost so Katalonci hitro izničili, v 65. minuti je sicer avtogol dosegel Yann Sommer.