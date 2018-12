Iniesta: Messi je najboljši vseh časov, Modrić pa je zaslužil zlato žogo

Nekadanji dolgoletni kreator igre pri Barceloni in njen kapetan Andres Iniesta je pokomentiral izjavo brazilske legende Peleja, ki je kritiziral Lionel Mesija. Brazilec trdi, da Messi ne more biti na nivoju Maradone in njega, "ker ima samo levo nogo".

Andres Iniesta je v Barcinem dresu osvojil 32 lovorik, zbral pa je 674 nastopov. FOTO: AP

Potem ko je klubska legenda Andres Iniesta Barceloni pred sezono pomahal v slovo in bo nogometni pokoj dočakal na Japonskem, je katalonski nogometni velikan dobil novega kapetana. Pravzaprav kar štiri, a prvi med enakimi je (bo) največji zvezdnik Blaugrane prav Lionel Messi.

Potem ko je Barcelona v maroškem Tangerju osvojila španski superpokal, je njen novi kapetan, argentinski superzvezdnik Lionel Messi, postal rekorder po številu naslovov s svojim katalonskim klubom. Za Argentinca je bila to že 33. lovorika v dresu Barcelone, do zdaj si je status najuspešnejšega igralca delil z Andresom Iniesto.

Argentinec bo imel vlogo glavnega kapetana. Njegovi pomočniki oziroma namestniki pa bodo Sergio Busquets, Gerard Piquein Sergi Roberto. "Prav je tako. Že ob moji odsotnosti je nosil kapetanski trak," pravi legendarni Iniesta. Messi je bil od leta 2015 v vlogi namestnika kapetana oziroma je nosil kapetanski trak, ko na igrišču ni bilo Inieste. Legendarni dolgoletni Barcin kreator igre se je prek katalonskih medijev javil, saj je želel pokomentirati besede Brazilca Peleja, ki Argentinca ne uvršča med najboljše vseh časov. "Pele je pred dnevi izjavil, da Messi ni in ne more biti na nivoju Diega Armanda Maradone in njega, saj ob zaključkih koristi bolj ali manj levo nogo," piše El Mundo Deportivo. Iniesta ima o tem drugačno mnenje. Povsem drugačno.





Andres Iniesta, Jordi Alba in Lionel Messi. FOTO: AP

"Lionel Messije najboljši nogometaš vseh časov. Osvojil je vse, kar se da osvojiti, porušil vse rekorde, gole zabija z glavo, levo ali desno nogo. Nikoli nisem videl boljšega. On vse skupaj dela na poseben način. In vsako leto posebej me preseneti s čim novim," razmišlja Iniesta, ki pa ne želi zmanjšati zaslug Luka Modrića. Hrvat je letošnji nagrajenec laskave zlate žoge.

Andres Iniesta je z Barcelono osvojil 32 lovorik, zbral pa je 674 nastopov. Od te sezone je član japonskega prvoligaša Vissel Kobeja. Letno naj bi zaslužil kar 30 milijonov dolarjev.