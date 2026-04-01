Nogomet

Irak in DR Kongo kot zadnja na mundial v ZDA

Monterrey, 01. 04. 2026 08.09 pred 27 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kongo - Maroko Afriški pokal

Iraška reprezentanca se je kot zadnja uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo med 11. junijem in 19. julijem potekalo v ZDA, Mehiki in Kanadi. V finalu medcelinskega turnirja v Monterreyu so z 2:1 premagali Bolivijo. Pred tem si je v Zapopanu v Mehiki vstopnico za SP zagotovila tudi reprezentanca DR Konga, ki je z 1:0 ugnala Jamajko.

Potem ko so si v torek zvečer iz Evrope uvrstitev na SP zagotovile Bosna in Hercegovina, Češka, Turčija in Švedska, je to ponoči v medcelinskih kvalifikacijah v Mehiki uspelo še Iraku in DR Kongu. Afriška zasedba je bila na delu prva in pred 40.000 gledalci v Zapopanu premagala Jamajko po podaljšku. V njem je v 100. minuti junak postal član angleškega Burnleyja Axel Tuanzebe in svoji izbrani vrsti zagotovil drugi nastop na SP. Prvič je na njem, takrat še kot Zaire, nastopila leta 1974 in pričakovano izpadla v skupinskem delu tekmovanja.

Jamajka je pred petimi dnevi v polfinalu prvega turnirja premagala Novo Kaledonijo z 1:0, a ji je nato v finalu malce zmanjkalo za drugi nastop na SP (1998). DR Kongo bo na SP igral v skupini K skupaj s Portugalsko, to bo tudi njihova prva tekma na letošnjem mundialu 17. junija, ter s Kolumbijo (24. 6.) in z Uzbekistanom (28.).

Preberi še Dve uri parkiranja na SP petkrat dražje od vstopnice za Euro

Prvo tekmo na SP bodo Iračani igrali proti Norveški v noči na 17. junij, v skupini I pa jih nato čakata še obračuna proti Franciji šest dni kasneje ter Senegalu 26. junija. Varovanci avstralskega stratega Grahama Arnolda so povedli v 10. minuti, ko je bil natančen Ali Al Hamadi. Za Bolivijo je še pred polčasom izenačil Moises Paniagua. Tudi v drugem delu so hitro zadeli Iračani, uspešen je bil Ayman Hussein v 53. minuti.

Kljub pritisku južnoameriške zasedbe so Iračani zdržali in se prav tako kot DR Kongo drugič uvrstili na mundial. Na njem so igrali leta 1986 prav v Mehiki in takrat s tremi porazi končali v skupinskem delu tekmovanja. Bolivija, ki je v polfinalu z 2:1 premagala Surinam, se je potegovala za četrti nastop na SP. Na njem je sodelovala ob prvi različici leta 1930 ter nato še 1950 in nazadnje v ZDA 1994.

Prvo svetovno prvenstvo z 48 reprezentancami se bo začelo 11. junija z obračunom med Mehiko in Južno Afriko tako kot leta 2010, ko je SP gostila prav Južnoafriška republika.

nogomet sp zda
