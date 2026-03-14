Iran bi tekme nogometnega SP igral v Mehiki

"Upam, da bodo zagotovljeni pogoji, pod katerimi bi naši nogometaši lahko zaigrali na svetovnem prvenstvu," iranskega ministra za šport Ahmeda Donjamalija povzema iranska agencija Irna.
"Preučiti je treba vse vidike in izkoristiti možnost, da se Iran udeleži SP," je še dejal minister in povedal, da so ustrezne zahteve že poslali tudi Mednarodni nogometni zvezi, od koder vsaj danes še ni odziva.
Iran v predtekmovanju SP igra v skupini z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom. Na Mednarodni nogometni zvezi so po začetku napadov ZDA in Izraela na Iran zagotovili, da bo Iran lahko nemoteno nastopal na SP.
Pred dnevi pa se je oglasil ameriški predsednik Donald Trump in ocenil, da bi bil nastop Irana na SP zaradi vseh s tem povezanih varnostnih tveganj neprimeren. V Iranu mu odgovarjajo, da odločitve v zvezi s prvenstvom sprejema le Mednarodna nogometna zveza.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.