Nogomet

Iran bi tekme nogometnega SP igral v Mehiki

Teheran, 14. 03. 2026 18.02 pred 25 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Iran nogomet SP 2026

Nastop Irana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu na nogometnem SP poleti v Mehiki, ZDA in Kanadi ostaja vprašljiv. Danes so v Iranu predlagali, da bi njihova reprezentanca tekme v predtekmovanju igrala v Mehiki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iranski navijači še ne vedo, ali bodo lahko na turnirju navijali za svoje rojake.
Iranski navijači še ne vedo, ali bodo lahko na turnirju navijali za svoje rojake.
FOTO: Profimedia

"Upam, da bodo zagotovljeni pogoji, pod katerimi bi naši nogometaši lahko zaigrali na svetovnem prvenstvu," iranskega ministra za šport Ahmeda Donjamalija povzema iranska agencija Irna.

"Preučiti je treba vse vidike in izkoristiti možnost, da se Iran udeleži SP," je še dejal minister in povedal, da so ustrezne zahteve že poslali tudi Mednarodni nogometni zvezi, od koder vsaj danes še ni odziva.

Iran nogomet SP 2026
Iran nogomet SP 2026
FOTO: Profimedia

Iran v predtekmovanju SP igra v skupini z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom. Na Mednarodni nogometni zvezi so po začetku napadov ZDA in Izraela na Iran zagotovili, da bo Iran lahko nemoteno nastopal na SP.

Pred dnevi pa se je oglasil ameriški predsednik Donald Trump in ocenil, da bi bil nastop Irana na SP zaradi vseh s tem povezanih varnostnih tveganj neprimeren. V Iranu mu odgovarjajo, da odločitve v zvezi s prvenstvom sprejema le Mednarodna nogometna zveza.

Atletico brez Oblaka do suverene domače zmage

Bayern z dvema igralcema manj zdržal za točko

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zmerni pesimist
14. 03. 2026 18.21
A v zda si pa ne upajo
Panter 63
14. 03. 2026 18.30
Čudno, a ne?
the kop
14. 03. 2026 18.30
A ti bi si upal igrati v državi ki te brez razloga bombardira?!! Zločinska Amerika in klovni v beli hiši!
