Nogomet

'Iran bo bojkotiral ZDA, ampak ne svetovnega prvenstva'

New York , 19. 03. 2026 17.06 pred 51 minutami 2 min branja 5

Avtor:
J.B.
Iranski navijači še ne vedo, ali bodo lahko na turnirju navijali za svoje rojake.

Iran bo bojkotiral Združene države Amerike, vendar ne svetovnega prvenstva, je povedal predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Taj. V luči konflikta na Bližnjem vzhodu namreč še vedno ni jasno, ali bo Iran nastopil na poletnem mundialu, ki ga bodo poleg Kanade in Mehike gostile tudi ZDA.

Iranski nogometni navijači še ne vedo, kje, če sploh, bo njihova reprezentanca igrala mundial.
FOTO: Profimedia

Iran bi moral svoje tekme skupinskega dela igrati prav v Združenih državah Amerike. "Pripravljali se bomo na svetovno prvenstvo," je dejal Taj. "Bojkotirali bomo Združene države Amerike, ne pa svetovnega prvenstva."

Iranska nogometna zveza je ta teden sporočila, da je začela pogovore s Fifo o morebitni prestavitvi tekem v Mehiko, vendar Fifa vztraja, da urnik turnirja ostaja nespremenjen.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v torek dejala, da je njena država pripravljena gostiti tekme Irana v skupinskem delu, če bo to potrebno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu.

Nastop Irana na prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je pod vprašajem, odkar so ZDA in Izrael prejšnji mesec izvedli zračne napade na državo, pri čemer je Donald Trump opozoril, da bi bila varnost iranskih nogometašev ogrožena, če bi odpotovali na turnir.

Iran se je sedmič uvrstil na svetovno prvenstvo.
FOTO: Profimedia

Mehičani čakajo na Fifo

Sheinbaumova je na vprašanje, ali je Mehika pripravljena gostiti tekme, odgovorila pritrdilno in dodala: "Mehika ohranja diplomatske odnose z vsemi državami sveta, zato bomo počakali na odločitev Fife."

Iran naj bi se v Los Angelesu pomeril z Novo Zelandijo in Belgijo, nato pa še z Egiptom v Seattlu. Če bi v svoji skupini zasedel drugo mesto, bi se Iran v šestnajstini finala v Dallasu pomeril z Združenimi državami Amerike.

Neimenovani vir je ta teden za britanski Guardian ocenil, da sta ZDA in Iran videti kot akterja v igri stopnjevanja napetosti, pri čemer si obe strani prizadevata ustvariti razmere za morebitni umik, za katerega bi lahko krivdo pripisali nasprotniku, medtem ko se Fifa znajde v vlogi posrednika.

Celjani na polnem grškem amfiteatru lovijo zgodovinski preobrat

'To ni bila zgolj zmaga, Barca je uprizorila pravi nogometni potres'

KOMENTARJI5

Blue Dream
19. 03. 2026 17.54
Kaj pa če pridejo v finale ki bo v New Jerseyu?
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
19. 03. 2026 17.43
Navijam za to ponosno nacijo!
Odgovori
+6
7 1
Blue Dream
19. 03. 2026 17.54
enako
Odgovori
+0
1 1
Veščec
19. 03. 2026 18.06
👏👏👍,infantino pa 🤮💩🤡🙈
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
19. 03. 2026 18.13
Ponosna nacija je pa sigurno zato, ker pobija svoje protestnike, kajne?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
dominvrt
Portal
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
