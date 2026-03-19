'Iran bo bojkotiral ZDA, ampak ne svetovnega prvenstva'

Iran bi moral svoje tekme skupinskega dela igrati prav v Združenih državah Amerike. "Pripravljali se bomo na svetovno prvenstvo," je dejal Taj. "Bojkotirali bomo Združene države Amerike, ne pa svetovnega prvenstva."
Iranska nogometna zveza je ta teden sporočila, da je začela pogovore s Fifo o morebitni prestavitvi tekem v Mehiko, vendar Fifa vztraja, da urnik turnirja ostaja nespremenjen.
Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v torek dejala, da je njena država pripravljena gostiti tekme Irana v skupinskem delu, če bo to potrebno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu.
Nastop Irana na prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je pod vprašajem, odkar so ZDA in Izrael prejšnji mesec izvedli zračne napade na državo, pri čemer je Donald Trump opozoril, da bi bila varnost iranskih nogometašev ogrožena, če bi odpotovali na turnir.
Mehičani čakajo na Fifo
Sheinbaumova je na vprašanje, ali je Mehika pripravljena gostiti tekme, odgovorila pritrdilno in dodala: "Mehika ohranja diplomatske odnose z vsemi državami sveta, zato bomo počakali na odločitev Fife."
Iran naj bi se v Los Angelesu pomeril z Novo Zelandijo in Belgijo, nato pa še z Egiptom v Seattlu. Če bi v svoji skupini zasedel drugo mesto, bi se Iran v šestnajstini finala v Dallasu pomeril z Združenimi državami Amerike.
Neimenovani vir je ta teden za britanski Guardian ocenil, da sta ZDA in Iran videti kot akterja v igri stopnjevanja napetosti, pri čemer si obe strani prizadevata ustvariti razmere za morebitni umik, za katerega bi lahko krivdo pripisali nasprotniku, medtem ko se Fifa znajde v vlogi posrednika.
