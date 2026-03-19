'Iran bo bojkotiral ZDA, ampak ne svetovnega prvenstva'

Iranski nogometni navijači še ne vedo, kje, če sploh, bo njihova reprezentanca igrala mundial.

Iran bi moral svoje tekme skupinskega dela igrati prav v Združenih državah Amerike. "Pripravljali se bomo na svetovno prvenstvo," je dejal Taj. "Bojkotirali bomo Združene države Amerike, ne pa svetovnega prvenstva."

Iranska nogometna zveza je ta teden sporočila, da je začela pogovore s Fifo o morebitni prestavitvi tekem v Mehiko, vendar Fifa vztraja, da urnik turnirja ostaja nespremenjen.

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je v torek dejala, da je njena država pripravljena gostiti tekme Irana v skupinskem delu, če bo to potrebno zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu.

Nastop Irana na prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je pod vprašajem, odkar so ZDA in Izrael prejšnji mesec izvedli zračne napade na državo, pri čemer je Donald Trump opozoril, da bi bila varnost iranskih nogometašev ogrožena, če bi odpotovali na turnir.