Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bo Iran sploh odpotoval na svetovno prvenstvo? Težave z ZDA se vrstijo

Teheran, 06. 05. 2026 13.11 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik Iranske nogometne zveze (FFI) Mehdi Tadž je Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu v ZDA njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij, poroča iranska tiskovna agencija IRNA.

"Za sodelovanje na prvenstvu od Fife zahtevamo jamstva, da se nekateri incidenti v preteklosti ne bodo ponovili," je Mehdi Tadž povedal novinarjem v torek pozno zvečer.

Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji.

Preberi še Predsedniku iranske nogometne zveze zavrnjen vstop v Kanado

"Če se bo ohranilo polno spoštovanje in ne bodo izrečene nobene žalitve, zlasti do uradnih in vojaških institucij države, ne bomo imeli težav z udeležbo," je dodal Tadž, očitno misleč na iransko revolucionarno gardo, ki jo ZDA imajo za teroristično organizacijo.

Predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Tadž.
Predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Tadž.
FOTO: Profimedia

"Z Ameriko nimamo nobene zveze, reprezentanca si je zasluženo prislužila pravico do sodelovanja na prvenstvu, naša gostiteljica pa je Fifa in ne ameriški predsednik Donald Trump. Če bo v tej državi izrečena kakšna žalitev, se bomo zagotovo enako odzvali, kot smo se v Kanadi. Povsem možno je, da se bo reprezentanca v tem primeru vrnila domov," je dejal predsednik FFI.

Preberi še Simeone ponorel ob koncu dvoboja in napadel športnega direktorja Arsenala

Tadž, nekdanji član revolucionarne garde, je konec aprila odpotoval v Kanado, da bi se udeležil 76. kongresa Fife, a se je odločil za vrnitev v Iran, potem ko so ga kanadski emigracijski uradniki v Torontu domnevno žalili. Vendar pa so kanadski mediji poročali, da je bil Tadž deportiran zaradi svoje pripadnosti iranskemu elitnemu vojaškemu korpusu, ki ga je Kanada leta 2024 označila za teroristično organizacijo.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je nedavno dejal, da ne bo težav z odobritvijo vstopa iranskih reprezentantov, ki bodo tekme skupinskega dela igrali v Inglewoodu in Seattlu, vendar bo tehničnemu osebju iranske nogometne zveze vstop v ZDA zavrnjen, saj Washington trdi, da imajo povezave z revolucionarno gardo.

Iran bo na prvenstvu igral v skupini G z Novo Zelandijo, Belgijo in Egiptom.

iran sp fifa

Arteta: Tekmo je moral odločiti nekdo poseben. In Saka to zagotovo je

24ur.com 'Dogajanje po svetu bi lahko vplivalo na svetovno prvenstvo'
24ur.com Infantino: 'Iran bo nastopil na svetovnem prvenstvu in igral v ZDA'
24ur.com Iran na svetovnem prvenstvu? Trumpu je vseeno
24ur.com Iranci se kljub vojni niso odrekli nastopu na SP v ZDA
24ur.com 'Iran bo bojkotiral ZDA, ampak ne svetovnega prvenstva'
24ur.com Infantino prepričan, da bo Iran igral na SP: 'Njihova obveznost je'
24ur.com Napadalec Interja ne sme odpotovati na svetovno klubsko prvenstvo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
06. 05. 2026 14.32
Uf to bi bila katastrofa. 🤣
Odgovori
+1
1 0
Beauceron1
06. 05. 2026 14.09
Najbolje da sploh nihče ne pride na svetovno prvenstvo. Pa nej Doni sam igra in seveda zmaga.
Odgovori
+0
1 1
Roadkill
06. 05. 2026 14.23
popoln scenarij
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696