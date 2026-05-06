Bo Iran sploh odpotoval na svetovno prvenstvo? Težave z ZDA se vrstijo

"Za sodelovanje na prvenstvu od Fife zahtevamo jamstva, da se nekateri incidenti v preteklosti ne bodo ponovili," je Mehdi Tadž povedal novinarjem v torek pozno zvečer. Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom Fife Giannijem Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji.

"Če se bo ohranilo polno spoštovanje in ne bodo izrečene nobene žalitve, zlasti do uradnih in vojaških institucij države, ne bomo imeli težav z udeležbo," je dodal Tadž, očitno misleč na iransko revolucionarno gardo, ki jo ZDA imajo za teroristično organizacijo.

"Z Ameriko nimamo nobene zveze, reprezentanca si je zasluženo prislužila pravico do sodelovanja na prvenstvu, naša gostiteljica pa je Fifa in ne ameriški predsednik Donald Trump. Če bo v tej državi izrečena kakšna žalitev, se bomo zagotovo enako odzvali, kot smo se v Kanadi. Povsem možno je, da se bo reprezentanca v tem primeru vrnila domov," je dejal predsednik FFI.