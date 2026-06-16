Iranci takoj po tekmi morali iz ZDA: Vse bolj nam otežujejo razmere

"Na poti na tekmo so namerno povzročili našo zamudo, zdaj pa nas silijo, da se takoj vrnemo v Mehiko brez časa za okrevanje," je Amir Ghalenoei povedal novinarjem po tekmi. Ghalenoei je dejal, da ni prejel nobenega pojasnila krovne zveze Fife ali ameriških oblasti za nenadno spremenjen čas odhoda, vendar je bilo vnaprej dogovorjeno, da lahko iranska ekipa v ZDA ostane do torka in opravi načrtovano okrevanje po tekmi.

Iranci so za uvod na svoje predstave na SP remizirali z Novo Zelandijo. FOTO: Profimedia

"Razmere nam vse bolj otežujejo, iz dneva v dan se soočamo z vedno več ovirami, vendar ne bomo dovolili, da bi nas to ustavilo pri tem, da bi dali vse od sebe," je dodal selektor. Iran je na turnir prispel v senci diplomatskega spora, potem ko so ZDA zavrnile izdajo vizumov za nekatere člane podpornega osebja reprezentance.

Iran na letošnjem nogometnem svetovnem prvenstvu nastopa v luči spora z ZDA FOTO: Profimedia

Iranski nogometaši so svojo uvodno tekmo proti Novi Zelandiji odigrali v ponedeljek v Los Angelesu, le dan po tem, ko je bil objavljen mirovni sporazum med ZDA in Iranom, ki je pomenil "takojšen in trajen" konec vojaških operacij na vseh frontah, piše francoska tiskovna agencija AFP.