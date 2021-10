Iranke po dveh letih znova na tribunah na nogometni tekmi

Iranke so si nazadnje tekmo domače reprezentance lahko ogledale oktobra 2019, ko je Iran premagal Kambodžo s 14:0. Na tej tekmi se je na stadionu Azadi v Teheranu zbralo več kot 3000 Irank, ki so po dolgih 40 letih lahko legalno spremljale nogometno tekmo, potem ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) iranski zvezi zagrozila z izključitvijo, če ne bo odpravila več desetletij trajajoče diskriminatorne ureditve.

Iran je dostop ženskam na športne prireditve omejil po islamski revoluciji leta 1979. Od leta 1981 ženske v Iranu niso smele na nogometne stadione, kleriki so to utemeljili z zaščito žensk pred izrazito moškim ozračjem in pogledom na pol gole moške.

Ob tem kaže omeniti, da so vse tekme iranske nogometne reprezentance v zadnjem letu minile brez gledalcev zaradi pandemije novega koronavirusa.