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Nogomet

Iranska reprezentanca: Nesposobne ZDA ne morejo opraviti svojih obveznosti

Teheran, 07. 06. 2026 09.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Iranska nogometna reprezentanca

Pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu so znova v ospredju dogajanja odnosi med Iranom in Združenimi državami Amerike. Iranska nogometna zveza je oblasti ZDA obtožila "maščevalnega vedenja". Oblasti v ZDA so po iranskih navedbah "ključnim vodstvenim in administrativnim članom" njihove reprezentance zavrnile vizume za udeležbo na SP.

Abolfazl Pasandideh
Abolfazl Pasandideh
FOTO: Profimedia

Kljub dobro znanim političnim razmeram na Bližnjem vzhodu bo Iran sodeloval na prihajajočem SP, ki med drugim poteka v državi, Združenih državah Amerike, s katero je v sporu. A že zdaj je jasno, da ne bo vse potekalo gladko. Prvič se bo zgodilo, da bo država, ki je gostiteljica SP, sprejela delegacijo države, s katero je v vojni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Nesposobni organizator svetovnega prvenstva, ZDA, ne more izpolniti svojih obveznosti. Smo gostje mednarodne nogometne federacije Fife in vaša odgovornost je, da zagotovite, da vsi naši člani prejmejo vizume. ZDA so našim uradnikom zavrnile izdajo vizumov," je v izjavi sporočilo iransko veleposlaništvo v Južnoafriški republiki.

Kljub tem očitkom ameriški uradniki trdijo, da je iranska nogometna reprezentanca prejela vizume za vstop v državo, vendar ameriške oblasti niso pojasnile, zakaj so več članom trenerskega in vodstvenega osebja ekipe zavrnili vstop v državo, kar pomeni, da se ne bodo mogli udeležiti SP. "Zakaj ne poveste, da ste zavrnili vizume velikemu delu vodstvenega in izvršnega osebja, tehničnim svetovalcem in drugim, ki so sestavni del vsake reprezentance," se je na najnovejše dogajanje odzvalo iransko veleposlaništvo v Turčiji.

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Med tistimi, ki so jim zavrnili vizume, so podpredsednik zveze Mehdi Mohammad Nabi, izvršni direktor Mehdi Harati, generalni sekretar iranske nogometne zveze Hedajat Mombini in direktor za medije Mohsen Motamedki.

Po podatkih AFP ameriške oblasti 15 članom iranske delegacije niso odobrile vizumov. Vsi člani delegacije bodo še vedno potovali v Mehiko, kjer si bodo prizadevali za pridobitev ameriških vizumov in upali na posredovanje krovne organizacije Fife. Iranska reprezentanca se je v soboto iz Turčije odpravila v vadbeno bazo v Mehiki. Iranci se bodo v Mehiki pripravljali na tri tekme skupinskega dela prvenstva. Iran bo te odigral v Los Angelesu in Seattlu v ZDA.

Ekipa selektorja Amirja Galenoeija se bo pripravljala v obmejnem mestu Tijuani. Iran bo svojo kampanjo začel proti Novi Zelandiji 15. junija v Los Angelesu, v skupini G sta prav tako Belgija in Egipt. Iz poročanja iranske državne televizije prav tako ni jasno, ali je predsednik zveze Mehdi Tadž dobil vizum. Udeležbo iranske reprezentance na svetovnem prvenstvu je zapletla vojna. Zaradi težav z obdelavo vizumov je bil Iran že prej prisiljen preseliti pripravljalno bazo iz Tucsona v Arizoni v Mehiko.

Iranska nogometna reprezentanca
Iranska nogometna reprezentanca
FOTO: Profimedia

Iranske oblasti pričakujejo, da bodo pri Fifi "ZDA poklicali na odgovornost zaradi kršitve pravil". Iranski veleposlanik v Mehiki je v soboto opozoril na absurdne razmere, ko so ameriške oblasti reprezentanco Irana obvestile, da mora ekipa v skladu z vizumskimi pogoji vstopiti in zapustiti ameriška tla na isti dan, ko bodo potekale njihove tekme. "Lahko vstopimo zjutraj in moramo oditi isti dan," je novinarjem povedal iranski odposlanec Abolfazl Pasandideh.

To je bilo očitno v nasprotju s tem, kar je tiskovni predstavnik ekipe Amir Mahdi Alavi prej povedal za državno televizijo. "Vizumi, izdani za reprezentanco, so vizumi za večkratni vstop, reprezentanca bo na prizorišče tekme prispela en dan pred prvo tekmo, za naslednje tekme pa dva dni pred vsako tekmo," je dejal Alavi.

Ne da bi se neposredno dotaknil vprašanja o zavrnjenih vizumih, je neimenovani uslužbenec ameriške administracije opozoril, da so izdali vizume vsem igralcem. Vendar pa je v isti sapi zabrusil, da "ne bodo dovolili, da iranska ekipa zlorablja vizumski režim za uvoz teroristov v ZDA z lažnimi pretvezami", je poročala AFP.

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