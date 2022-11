Iranski kapetan Hadžsafi: Moje sožalje vsem družinam v Iranu

Pred prvenstvom so se pojavili pozivi k izključitvi Irana s SP, ker je država priznala, da je Rusiji dobavljala orožje, in tudi zaradi krvavega zatiranja protestov za enakost spolov v Iranu.

Nedeljsko novinarsko konferenco je odprl z izjavo v podporo ljudem v Iranu. "Najprej bi rad izrazil sožalje vsem žalujočim družinam v Iranu. Morajo vedeti, da smo z njimi, jih podpiramo in sočustvujemo z njimi."

Mimo tega ne morejo niti iranski nogometaši na SP. "Ne moremo zanikati, da razmere v moji državi niso dobre. Naši ljudje niso zadovoljni in tudi igralci se tega zavedamo," je dejal Hadžsafi, ki klubski nogomet igra za AEK iz Aten.

Organizacija za človekove pravice Iran Human Rights je ta konec tedna poročala, da so iranske varnostne sile ob zatiranju protestov po vsej državi ubile najmanj 378 ljudi, pri čemer samo v zadnjem tednu več kot 40. Več kot 15.000 protestnikov naj bi bilo pridržanih.

Val protestov za pravice žensk v Iranu je sprožila smrt 22-letne iranske Kurdinje Mahse Amini , ki je septembra umrla v priporu, ko jo je zaradi domnevno neprimernega nošenja naglavne rute hidžab aretirala moralna policija. Njena družina pravi, da so jo v priporu mučili, medtem ko pa oblasti vztrajajo, da je umrla zaradi infarkta.

Kot je dejal, želijo biti nogometaši glas ljudi v Iranu. "Boriti se moramo, pokazati moramo najboljše, kar zmoremo, zabijati gole in pogumnemu ljudstvu Irana prinesti rezultate. In upam, da se razmere doma spremenijo v skladu s pričakovanji ljudi," je še dejal branilec iranske reprezentance pred tekmo z Anglijo.

"Jutri nas čaka zelo pomembna tekma in seveda so prve tekme vedno zelo pomembne. Upamo, da bomo dosegli ugoden rezultat in upam, da bomo lahko razveselili naše ljudi," je dodal.