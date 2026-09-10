Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Iraola: Veseli me, da je Barcola dodana vrednost za Liverpool

Liverpool, 10. 09. 2026 07.23 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Bradley Barcola

Nogometaši Liverpoola, šestkratni evropski klubski prvaki, so z minimalno zmago z 2:1 nad madridskim Atleticom uspešno odprli novo sezono v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Trenerja redsov Andonija Iraola veseli dejstvo, da je francoski prišlek Bradley Barcola že na uvodu v Ligo prvakov dokazal, da bo dodana vrednost za moštvo Liverpoola.

Francoski reprezentančni krilni napadalec Bradley Barcola je v 60 minutah, kolikor je preživel na zelenici kultnega Anfield Roada, pokazal očitno dovolj, da ga je trener Liverpoola Andoni Iraola po uvodni zmagi nad madridskim Atleticom (2:1) na novinarski konferenci izpostavil kot enega ključnih členov za uspešen začetek nove sezone v elitni Ligi prvakov.

"Če sem povsem iskren, pred tekmo nismo vedeli, koliko bo zdržal na igrišču. Glede na predhodne težave s poškodbo sem še toliko bolj vesel, da je odigral odličnih 60 minut in prispeval levji delež k zmagi nad zelo kakovostno zasedbo Atletica," je po tekmi na Anfieldu uvodoma dejal Iraola. "Moštvo je po nekoliko slabši zadnji predstavi v domačem prvenstvu pokazalo pravi značaj in vknjižilo zelo pomembne tri točke v Ligi prvakov," je nadaljeval strateg Liverpoola.

Španskega strokovnjaka potek obračuna ni presenetil. Ravno nasprotno... "Pričakovali smo zelo zahteven dvoboj proti, kot sem že dejal, odlični ekipi. Atletico ima širok nabor kakovostnih nogometašev in vrhunskega trenerja, ki za vsako tekmo svoje moštvo pripravi do najmanjših podrobnosti. Zato so te uvodne tri točke toliko bolj pomembne," Iraola ni skoparil s pohvalami na račun trenerskega kolega Diega Simeoneja na drugi strani.

Strelca zadetkov za rdeče, Dominik Szoboszlai in Alexis Mac Allister, sta v en glas poudarila pomembnost kolektivne igre za zmago nad Atleti. 

"To je edini način, da si v igri za zmago na vsaki tekmi. Jasno je, da premoremo veliko posamične kakovosti, a dolgoročno gledano bomo uspešni le s kolektivno igro. Tekmeci v domačem prvenstvu in Ligi prvakov so preveč kakovostni, da ne bi znali izkoristiti vsake vaše napake. Zdaj lahko mirneje pričakujemo naslednji obračun v Premier league."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov liverpool atletico madrid

Old Trafford znova diha Ligo prvakov: United proti debitantu, ki nima česa izgubiti

24ur.com Ekspresna samozavest Barce po zmagi v Miamiju: 'Smo boljši kot Real Madrid'
24ur.com Guardiola o Yamalu: Če ga res toliko plačujejo, je zato, ker si zasluži
24ur.com Yamal: To je najboljši gol, ki sem ga dosegel za Barcelono
24ur.com Ancelotti četrtič zapored izgubil z Barco: Treba je vedeti, da nam je manjkalo pol ekipe
24ur.com Flick: Ponosni na igro, razočarani nad porazom – Simeone: Barca si je zaslužila več
24ur.com Statistični izkupiček, ki Yamala postavlja ob bok največjih
24ur.com Šiškarji pokajo od ponosa, prehiteli Olimpijo in presegli vse cilje
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka
Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
cekin
Portal
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Konec avtomatskih izplačil socialne pomoči? V Nemčiji bodo do polnega zneska upravičeni le nekateri
Konec avtomatskih izplačil socialne pomoči? V Nemčiji bodo do polnega zneska upravičeni le nekateri
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Zakaj ugodnosti za zdravje uporabljajo prav tisti, ki jih najmanj potrebujejo?
Zakaj ugodnosti za zdravje uporabljajo prav tisti, ki jih najmanj potrebujejo?
moskisvet
Portal
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
dominvrt
Portal
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
okusno
Portal
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929