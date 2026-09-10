Iraola: Veseli me, da je Barcola dodana vrednost za Liverpool

Francoski reprezentančni krilni napadalec Bradley Barcola je v 60 minutah, kolikor je preživel na zelenici kultnega Anfield Roada, pokazal očitno dovolj, da ga je trener Liverpoola Andoni Iraola po uvodni zmagi nad madridskim Atleticom (2:1) na novinarski konferenci izpostavil kot enega ključnih členov za uspešen začetek nove sezone v elitni Ligi prvakov.

"Če sem povsem iskren, pred tekmo nismo vedeli, koliko bo zdržal na igrišču. Glede na predhodne težave s poškodbo sem še toliko bolj vesel, da je odigral odličnih 60 minut in prispeval levji delež k zmagi nad zelo kakovostno zasedbo Atletica," je po tekmi na Anfieldu uvodoma dejal Iraola. "Moštvo je po nekoliko slabši zadnji predstavi v domačem prvenstvu pokazalo pravi značaj in vknjižilo zelo pomembne tri točke v Ligi prvakov," je nadaljeval strateg Liverpoola.

Španskega strokovnjaka potek obračuna ni presenetil. Ravno nasprotno... "Pričakovali smo zelo zahteven dvoboj proti, kot sem že dejal, odlični ekipi. Atletico ima širok nabor kakovostnih nogometašev in vrhunskega trenerja, ki za vsako tekmo svoje moštvo pripravi do najmanjših podrobnosti. Zato so te uvodne tri točke toliko bolj pomembne," Iraola ni skoparil s pohvalami na račun trenerskega kolega Diega Simeoneja na drugi strani.

Strelca zadetkov za rdeče, Dominik Szoboszlai in Alexis Mac Allister, sta v en glas poudarila pomembnost kolektivne igre za zmago nad Atleti.

"To je edini način, da si v igri za zmago na vsaki tekmi. Jasno je, da premoremo veliko posamične kakovosti, a dolgoročno gledano bomo uspešni le s kolektivno igro. Tekmeci v domačem prvenstvu in Ligi prvakov so preveč kakovostni, da ne bi znali izkoristiti vsake vaše napake. Zdaj lahko mirneje pričakujemo naslednji obračun v Premier league."