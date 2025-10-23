Irci se zavedajo kakovosti Celja: Res so bili odlični

Za Celjem je odličen začetek sezone. V prvi ligi še ne poznajo poraza, na vrhu lestvice imajo deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Bravom. Svoje delo so z odliko opravili tudi v Evropi. Na prvi tekmi letošnje izvedbe Konferenčne lige so doma suvereno odpravili grški AEK z rezultatom 3:1. Zdaj jih v Dublinu čaka ekipa Shamrock Rovers, s katero imajo Celjani že izkušnje iz evropskih tekmovanj.

Irci so Grofe izločili iz kvalifikacij za Ligo Evropa v prejšnji sezoni. V irski prestolnici so bili boljši z rezultatom 3:1. V Knežjem mestu so domači na povratni tekmi sicer zmagali z 1:0, vendar to ni bilo dovolj za napredovanje. Zdaj imajo varovanci Alberta Riere priložnost, da se Ircem maščujejo.