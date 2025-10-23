Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Irci se zavedajo kakovosti Celja: Res so bili odlični

Dublin, 23. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

Nogometaše Celja danes čaka druga tekma v letošnji sezoni Konferenčne lige. V Dublinu jih bo pričakal Shamrock Rovers, ki je Celjanom lani zadal boleč poraz v kvalifikacijskem delu Lige Evropa. Na Irskem se zato dobro zavedajo kakovosti, ki jo poseduje ekipa Alberta Riere.

Franko Kovačević
Franko Kovačević FOTO: Aljoša Kravanja

Za Celjem je odličen začetek sezone. V prvi ligi še ne poznajo poraza, na vrhu lestvice imajo deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Bravom. Svoje delo so z odliko opravili tudi v Evropi. Na prvi tekmi letošnje izvedbe Konferenčne lige so doma suvereno odpravili grški AEK z rezultatom 3:1. Zdaj jih v Dublinu čaka ekipa Shamrock Rovers, s katero imajo Celjani že izkušnje iz evropskih tekmovanj. 

Irci so Grofe izločili iz kvalifikacij za Ligo Evropa v prejšnji sezoni. V irski prestolnici so bili boljši z rezultatom 3:1. V Knežjem mestu so domači na povratni tekmi sicer zmagali z 1:0, vendar to ni bilo dovolj za napredovanje. Zdaj imajo varovanci Alberta Riere priložnost, da se Ircem maščujejo. 

FOTOGALERIJA: Celje - Shamrock Rovers
FOTOGALERIJA: Celje - Shamrock Rovers FOTO: David Valant

V četrtek se bodo na stadionu Tallaght ob 21.00 pomerili s trenutno vodilno ekipo irske lige. V irski prestolnici se dobro zavedajo kakovosti slovenske ekipe. "Spomnim se, da nismo mogli priti do žoge. Res so bili odlični. Pred tekmo imaš morda pomisleke, saj prihajajo iz slovenske lige. Po dvoboju pa smo bili vsi presenečeni. Na domači tekmi bi nam morali zabiti vsaj dva gola več. Imeli smo veliko sreče," je o tekmi proti Celju povedal sveže upokojeni Richie Towell, ki je v tisti tekmi vstopil kot zamenjava ob koncu srečanja.

Shamrock je na prvi tekmi Konferenčne lige izgubil proti Sparti iz Prage, zato je zanje pomembno, da iz četrtkove tekme odnesejo pozitiven rezultat. Celjani trenutno zasedajo šesto mesto po suvereni domači zmagi nad AEK-jem. Ekipo Riere letos čaka še eno gostovanje na Otoku, 18. decembra bodo doma pričakali aktualnega irskega prvaka, Shelbourne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Celje Riera Konferenčna liga
Naslednji članek

Vse na enem mestu: Liverpool se je znesel nad Eintrachtom, Bayern znova prepričljiv

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306