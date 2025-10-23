Irci se zavedajo kakovosti Celja: Res so bili odlični

Za Celjem je odličen začetek sezone. V prvi ligi še ne poznajo poraza, na vrhu lestvice imajo deset točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Bravom. Svoje delo so z odliko opravili tudi v Evropi. Na prvi tekmi letošnje izvedbe Konferenčne lige so doma suvereno odpravili grški AEK z rezultatom 3:1. Zdaj jih v Dublinu čaka ekipa Shamrock Rovers, s katero imajo Celjani že izkušnje iz evropskih tekmovanj.
Irci so Grofe izločili iz kvalifikacij za Ligo Evropa v prejšnji sezoni. V irski prestolnici so bili boljši z rezultatom 3:1. V Knežjem mestu so domači na povratni tekmi sicer zmagali z 1:0, vendar to ni bilo dovolj za napredovanje. Zdaj imajo varovanci Alberta Riere priložnost, da se Ircem maščujejo.
V četrtek se bodo na stadionu Tallaght ob 21.00 pomerili s trenutno vodilno ekipo irske lige. V irski prestolnici se dobro zavedajo kakovosti slovenske ekipe. "Spomnim se, da nismo mogli priti do žoge. Res so bili odlični. Pred tekmo imaš morda pomisleke, saj prihajajo iz slovenske lige. Po dvoboju pa smo bili vsi presenečeni. Na domači tekmi bi nam morali zabiti vsaj dva gola več. Imeli smo veliko sreče," je o tekmi proti Celju povedal sveže upokojeni Richie Towell, ki je v tisti tekmi vstopil kot zamenjava ob koncu srečanja.
Shamrock je na prvi tekmi Konferenčne lige izgubil proti Sparti iz Prage, zato je zanje pomembno, da iz četrtkove tekme odnesejo pozitiven rezultat. Celjani trenutno zasedajo šesto mesto po suvereni domači zmagi nad AEK-jem. Ekipo Riere letos čaka še eno gostovanje na Otoku, 18. decembra bodo doma pričakali aktualnega irskega prvaka, Shelbourne.
