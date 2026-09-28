Irci zavrnili rokovanje, med himno gledali v tla, nato pa povsem nadigrali Izrael

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Tekma Lige narodov med Izraelom in Irsko, ki je bila v nedeljo odigrana na nevtralnem igrišču v Debrecenu na Madžarskem, je bila zaradi političnega ozadja deležna velike pozornosti že pred začetkom.

Heimir Hallgrimsson FOTO: AP

V tednu pred obračunom so se na Irskem vrstile razprave o tem, ali bi morala reprezentanca sploh nastopiti. Del javnosti in nekateri nogometaši so zaradi vojne v Gazi pozivali k bojkotu tekme. Dodatno je ozračje zaostril islandski strateg na irski klopi Heimir Hallgrímsson, ki je dejal, da Irska "ne igra z genocidom, temveč proti genocidu", kar je naletelo na ostre odzive izraelske nogometne zveze.

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Po poročanju irskih medijev je reprezentanca pred tekmo opravila interno glasovanje, potem ko je eden od igralcev izrazil nelagodje glede nastopa. Izvršni direktor irske nogometne zveze David Courell je pojasnil, da so v slačilnici predstavili različna stališča, a je velika večina podprla nastop.

Izrael - Irska FOTO: AP

Izjema je bil vratar Gavin Bazunu, ki se je odločil zapustiti reprezentanco in tekme proti Izraelu ni želel odigrati, saj bi bilo to po njegovih besedah v nasprotju z njegovimi osebnimi prepričanji. Zaradi pravil Uefe, ki zahtevajo prijavo treh vratarjev za tekme Lige narodov, je bil branilec Jimmy Dunne prijavljen kot eden izmed rezervnih vratarjev.

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Do bojkota tako ni prišlo, saj so pri irski zvezi opozorili, da bi sledile zelo stroge kazni Uefe. So pa irski nogometaši svoje nestrinjanje izrazili na drugačen način. Med predvajanjem izraelske himne so gledali v tla, pred tekmo niso želeli sodelovati v običajnem rokovanju z nasprotniki, nosili pa so tudi črne žalne trakove v spomin na žrtve vojne v Gazi. Tudi kapetan Irske Dara O'Shea je med uradnim protokolom obrnil hrbet izraelskemu kapetanu Manorju Solomonu, kar je sprožilo številne odzive na družbenih omrežjih.

Izraelska nogometna zveza je po tekmi sporočila, da jo veseli, da je "zmagal nogomet", pri tem pa poudarila, da bi morali šport in politiko ločevati. Dodali so, da so irska zveza in njeni igralci z odločitvijo za nastop sprejeli pravilno odločitev. Na družbenih omrežjih so se nato usuli številni komentarji. Med njimi so bili tudi kritični zapisi, da "politika nima mesta v najlepši igri na svetu".

Na igrišču popolna prevlada Irske

Če je bilo pred tekmo burno zunaj igrišča, je bila zgodba na zelenici precej bolj enostranska. Irska je bila bistveno boljši nasprotnik in zmagala s prepričljivih 3:0. Vprašanje zmagovalca je bilo praktično odločeno že po 25 minutah igre. Troy Parrott je zadel v 13. minuti, le tri minute pozneje je prednost podvojil Adam Idah, dokončen udarec pa je Izraelu zadal Jack Moylan.

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Moylan je v 25. minuti prodrl skozi izraelsko obrambo, vstopil v kazenski prostor in z desnico postavil končni izid 3:0. Za mladega irskega nogometaša je bil to prvi zadetek v reprezentančnem dresu.

Zabil gol in dvignil črn trak

Moylan je snel črn trak, ga dvignil in poljubil. Potem ko je povišal vodstvo na 3:0, je Moylan snel črn trak, ki ga je nosil na roki, ga dvignil visoko v zrak in poljubil. Črne trakove so nosili vsi igralci irske reprezentance. Po uradni razlagi Irske nogometne zveze ti predstavljajo znamenje spomina na "vsa življenja, izgubljena v konfliktu" v Gazi.

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Moylanova poteza po zadetku je dodatno pritegnila pozornost k simbolični gesti, ki so jo Irci napovedali pred tekmo.

Izrael je tako doživel drugi poraz na prav toliko tekmah in ga po vsej verjetnosti čaka zahteven boj za obstanek v ligi B. V naslednjem krogu bo Irska v Dublinu gostila Avstrijo, Izrael pa se bo pomeril s Kosovom. Povratna tekma med reprezentancama je predvidena 4. oktobra.