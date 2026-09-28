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Nogomet

Irci zavrnili rokovanje, med himno gledali v tla, nato pa povsem nadigrali Izrael

Debrecen, 28. 09. 2026 07.58 pred 47 minutami 3 min branja 17

Avtor:
M.J.
Izrael

Tekma nogometne Lige narodov med Izraelom in Irsko, ki je bila v nedeljo odigrana na nevtralnem igrišču v Debrecenu na Madžarskem, je bila zaradi političnega ozadja deležna velike pozornosti že pred začetkom. Med in po njej. Irski selektor Heimir Hallgrimsson je sicer pred tekmo dodatno razburkal razmere z izjavo, da Irska "ne igra z genocidom, temveč proti genocidu". Na koncu je bil rezultat v senci dogajanja, a je bil tudi ta povsem na strani Otočanov (3:0).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma Lige narodov med Izraelom in Irsko, ki je bila v nedeljo odigrana na nevtralnem igrišču v Debrecenu na Madžarskem, je bila zaradi političnega ozadja deležna velike pozornosti že pred začetkom.

Heimir Hallgrimsson
Heimir Hallgrimsson
FOTO: AP

V tednu pred obračunom so se na Irskem vrstile razprave o tem, ali bi morala reprezentanca sploh nastopiti. Del javnosti in nekateri nogometaši so zaradi vojne v Gazi pozivali k bojkotu tekme. Dodatno je ozračje zaostril islandski strateg na irski klopi Heimir Hallgrímsson, ki je dejal, da Irska "ne igra z genocidom, temveč proti genocidu", kar je naletelo na ostre odzive izraelske nogometne zveze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju irskih medijev je reprezentanca pred tekmo opravila interno glasovanje, potem ko je eden od igralcev izrazil nelagodje glede nastopa. Izvršni direktor irske nogometne zveze David Courell je pojasnil, da so v slačilnici predstavili različna stališča, a je velika večina podprla nastop.

Izrael - Irska
Izrael - Irska
FOTO: AP

Izjema je bil vratar Gavin Bazunu, ki se je odločil zapustiti reprezentanco in tekme proti Izraelu ni želel odigrati, saj bi bilo to po njegovih besedah v nasprotju z njegovimi osebnimi prepričanji. Zaradi pravil Uefe, ki zahtevajo prijavo treh vratarjev za tekme Lige narodov, je bil branilec Jimmy Dunne prijavljen kot eden izmed rezervnih vratarjev.

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Do bojkota tako ni prišlo, saj so pri irski zvezi opozorili, da bi sledile zelo stroge kazni Uefe. So pa irski nogometaši svoje nestrinjanje izrazili na drugačen način. Med predvajanjem izraelske himne so gledali v tla, pred tekmo niso želeli sodelovati v običajnem rokovanju z nasprotniki, nosili pa so tudi črne žalne trakove v spomin na žrtve vojne v Gazi. Tudi kapetan Irske Dara O'Shea je med uradnim protokolom obrnil hrbet izraelskemu kapetanu Manorju Solomonu, kar je sprožilo številne odzive na družbenih omrežjih.

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Izraelska nogometna zveza je po tekmi sporočila, da jo veseli, da je "zmagal nogomet", pri tem pa poudarila, da bi morali šport in politiko ločevati. Dodali so, da so irska zveza in njeni igralci z odločitvijo za nastop sprejeli pravilno odločitev. Na družbenih omrežjih so se nato usuli številni komentarji. Med njimi so bili tudi kritični zapisi, da "politika nima mesta v najlepši igri na svetu".

Na igrišču popolna prevlada Irske

Če je bilo pred tekmo burno zunaj igrišča, je bila zgodba na zelenici precej bolj enostranska. Irska je bila bistveno boljši nasprotnik in zmagala s prepričljivih 3:0. Vprašanje zmagovalca je bilo praktično odločeno že po 25 minutah igre. Troy Parrott je zadel v 13. minuti, le tri minute pozneje je prednost podvojil Adam Idah, dokončen udarec pa je Izraelu zadal Jack Moylan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moylan je v 25. minuti prodrl skozi izraelsko obrambo, vstopil v kazenski prostor in z desnico postavil končni izid 3:0. Za mladega irskega nogometaša je bil to prvi zadetek v reprezentančnem dresu. 

Zabil gol in dvignil črn trak

Moylan je snel črn trak, ga dvignil in poljubil. Potem ko je povišal vodstvo na 3:0, je Moylan snel črn trak, ki ga je nosil na roki, ga dvignil visoko v zrak in poljubil. Črne trakove so nosili vsi igralci irske reprezentance. Po uradni razlagi Irske nogometne zveze ti predstavljajo znamenje spomina na "vsa življenja, izgubljena v konfliktu" v Gazi.

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Moylanova poteza po zadetku je dodatno pritegnila pozornost k simbolični gesti, ki so jo Irci napovedali pred tekmo.

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Izrael je tako doživel drugi poraz na prav toliko tekmah in ga po vsej verjetnosti čaka zahteven boj za obstanek v ligi B. V naslednjem krogu bo Irska v Dublinu gostila Avstrijo, Izrael pa se bo pomeril s Kosovom. Povratna tekma med reprezentancama je predvidena 4. oktobra.

Razlagalnik

Liga narodov UEFA je mednarodno nogometno tekmovanje za moške reprezentance članic Evropske nogometne zveze (UEFA). Ustanovljeno je bilo leta 2018 z namenom, da nadomesti večino prijateljskih tekem z bolj tekmovalnimi obračuni. Reprezentance so razdeljene v različne lige glede na svojo kakovost, sistem pa vključuje napredovanja in izpade med ligami, kar ekipam omogoča, da se merijo z nasprotniki podobne moči.

Evropska nogometna zveza (UEFA) ima stroga pravila, ki prepovedujejo izražanje političnih, ideoloških ali verskih sporočil na igrišču in med uradnimi protokoli. Cilj teh pravil je ohraniti nogomet kot nevtralen prostor in preprečiti, da bi se športna tekmovanja spremenila v arene za politične proteste. Kršitve teh pravil lahko vodijo do disciplinskih postopkov, denarnih kazni ali celo suspenzov za nogometne zveze in posamezne igralce.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI17

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28. 09. 2026 08.59
Cestitke Ircem. Moj globoki poklon!!!
Odgovori
0 0
assassin911
28. 09. 2026 08.55
Me zanima kako bi igrali proti Rusiji.
Odgovori
0 0
supergigi
28. 09. 2026 08.54
Irska sramota.
Odgovori
0 0
GJ19
28. 09. 2026 08.53
kaj sploh dela izrael v evropskem tekmovanju, a ni v aziji
Odgovori
+0
1 1
julij19
28. 09. 2026 08.49
Pa se vsi, ki tukaj komentirate, po prsih tolčete, da politika nima kaj iskati v športu, potem pa mi naj eden od vas pametnjakovičev razloži,dejanja Irskih nogometašev in potem vaše komentarje, kaj je to drugega, kot vmešavanje politike v šport.Kaj so krivi ti nogometaši, ki so zgolj samo športniki, kaj dela njihova vlada in njihova vojska, ali se je kateri od teh mladeničev iskazoval za bojevnika, ali je kateri od teh mladeničev bil na bojišču, kaj imajo športniki od vojskovanja, ne tudi ti mladeniči so samo športniki, kot njihovi nasprotniki,jas osebno bi kaznoval predstavnika Irske ekipe, ki je jasno poudaril, da je politik in ne športnik. Briga mene, kaj si on misli o izraelski državi in njihovem vodstvu, to naj izraža drugje, za nogomet to nima nobene zveze in tega se zavedajte, če ste prišli gledati nogomet. Sam osebno ravno iz tega razloga, da diskriminiraš nasprotnika, ki ni popolnoma nič kriv, ker je športnik, od sedaj nebom več spremljal nobene tekme, kjer bo udeležena Irska, ker niso športniki ampak politiki v športu. Tako se šporniki ne smejo obnašati, ampak bi morali biti ferplaj in igrati z vsako reprezentanco z enakim opčutkom in z enako odgovornostjo. Kaj si pa mislimo o politiki, pa lahko raspravljamo izven stadiona na ulici ali v gostilni.
Odgovori
+4
5 1
Apbijd
28. 09. 2026 08.46
To je to...bravo...carsko
Odgovori
-1
3 4
royayers
28. 09. 2026 08.42
Tako ja, zlocinskemu Izraelu je potrebno ob vsaki priloznosti pokazati nestrinjanje. Samo mi se blamiramo in se pajdasimo z zlocinci.
Odgovori
+0
5 5
Hind Rami Iyad Rajab
28. 09. 2026 08.39
Irska je zmagala že s svojim odnosom do genocida desničarjev zločincev netanjahuja, ki ga tako vneto podpira bivši komunist lažnivi janša...RESPECT Irska ...
Odgovori
+0
7 7
visoki
28. 09. 2026 08.35
pri nas bo pa organizirana prijateljska tekma,če imamo dolg do njih
Odgovori
-1
5 6
assassin911
28. 09. 2026 08.57
če..., takrat bo donacija namenjena za zdravljenje levakov.
Odgovori
0 0
Celjan78
28. 09. 2026 08.34
Slovenija pa na narobe strani s to vlado.
Odgovori
+1
6 5
visoki
28. 09. 2026 08.33
pri nam so pa naše odbojkašice kritizirali
Odgovori
+3
4 1
bodočipartizan
28. 09. 2026 08.33
Bravo Irci, (športni) svet se lahko zgleduje po njih!
Odgovori
+3
9 6
Justice4all
28. 09. 2026 08.29
Vsaj Irci naj bodo zgled ostalim….čestitke Ircem
Odgovori
+4
9 5
Blue Dream
28. 09. 2026 08.26
kaj češ se rokovat s takimi
Odgovori
+5
10 5
IceFashion
28. 09. 2026 08.25
Čestitam Ircem, da se postavijo proti zlu in se jih nikakor ne da podkupiti.
Odgovori
+6
11 5
Slavko BabIč
28. 09. 2026 08.22
Tako se dela!
Odgovori
+7
12 5
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