Igra kroglic: Irke, Turkinje in Grkinje tekmice Slovenk

V tokratni izvedbi Uefine Lige narodov bo tekmovalo 53 reprezentanc, kar je rekordna udeležba, prvič bosta zaigrali tudi reprezentanci Gibraltarja in Liechtensteina. V Ligi A in Ligi B bo igralo po 16 reprezentanc, v Ligi C 21. Reprezentance so uvrščene v rang lige na podlagi rezultatov kvalifikacij za evropsko prvenstvo članic, ki bo prihodnje leto.

Slovenija je v prvi izvedbi Lige narodov igrala v Ligi B, a potem izpadla v Ligo C. V Ligo B se je vrnila zahvaljujoč dobrim rezultatom (šest tekem in prav toliko zmag) v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024.

Prvaki skupin Lige B bodo napredovali direktno v Ligo A. Štiridrugouvrščene ekipe bodo igrale dodatne kvalifikacije s tretjeuvrščenimi ekipami skupin tekmovanja v Ligi A. Dve najboljše tretjeuvrščeni ekipi skupin Lige B pa se bosta za obstanek v Ligi B borili z dvema najboljšima drugouvrščenima ekipama skupin Lige C.

Liga narodov, Liga B:

skupina B1:

Poljska, Severna Irska, Bosna in Hercegovina, Romunija

skupina B2:

Republika Irska, Turčija, Slovenija, Grčija

skupina B3:

Finska, Srbija, Madžarska, Belorusija

skupina B4:

Češka, Ukrajina, Hrvaška, Albanija

Koledar Uefine ženske lige narodov:

1. in 2. krog: med 19.2. in 26.2. 2025

3. in 4. krog: med 2.4. in 8.4. 2025

5. in 6. krog: med 28.5. in 3.6. 2025

polfinale: med 22.10. in 28.10. 2025

finale/za 3. mesto: 26.11. in 2.12. 2025

napredovanje med ligami: med 22. in 28.10. 2025