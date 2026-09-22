Irski trener: Igrali bomo proti genocidu. Izraelci ostro odgovarjajo

Heimir Hallgrimsson je na novinarski konferenci na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo osredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: "Mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim." Navedena izjava je zelo razjezila krovno izraelsko nogometno organizacijo, zato se je ta odzvala z izjemno kritičnim zapisom na družbenih omrežjih. "Na mnogih področjih smo prispevali k razvoju sveta in človeštva, kar nam je prineslo številne Nobelove nagrade. Na žalost pa še nismo iznašli zdravila za neumnost, hinavščino in ignoranco, ki jih predstavlja irski nogometni selektor," so zapisali Izraelci. "Ne igramo z omenjenimi lastnostmi, temveč proti trenerju, ki jih pooseblja," so še pikro dodali. Irska nogometna zveza se na ostre besede za zdaj ni odzvala.

V irski javnosti se sicer krepijo pozivi, naj irski nogometaši bojkotirajo tekmi z Izraelom. V ponedeljek zvečer se je pred hotelom, v katerem je nastanjena njihova reprezentanca, zbralo tudi nekaj protestnikov. Irske nogometaše je k bojkotu tekem v odprtem pismu pozvalo tudi 160 uglednih irskih športnih osebnosti. Irci bodo obe srečanji lige narodov proti Izraelu odigrali na nevtralnem terenu. Prvo tekmo, ki bo na sporedu 27. septembra, bodo igrali v Debrecenu na Madžarskem, povratno pa 4. oktobra v Bački Topoli v Srbiji.