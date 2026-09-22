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Nogomet

Irski trener: Igrali bomo proti genocidu. Izraelci ostro odgovarjajo

Dublin, 22. 09. 2026 10.09 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Heimir Hallgrimsson

Izraelska nogometna zveza se je ostro odzvala na izjave selektorja irske nogometne reprezentance Heimirja Hallgrimssona, ki jih je izrekel na novinarski konferenci pred nedeljsko medsebojno tekmo v ligi narodov. Izraelci so kot odziv na Hallgrimssonove izjave zapisali, da "zdravila za neumnost človeštva še ni iznašlo", poroča britanski BBC.

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Heimir Hallgrimsson je na novinarski konferenci na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo osredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: "Mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim." Navedena izjava je zelo razjezila krovno izraelsko nogometno organizacijo, zato se je ta odzvala z izjemno kritičnim zapisom na družbenih omrežjih. "Na mnogih področjih smo prispevali k razvoju sveta in človeštva, kar nam je prineslo številne Nobelove nagrade. Na žalost pa še nismo iznašli zdravila za neumnost, hinavščino in ignoranco, ki jih predstavlja irski nogometni selektor," so zapisali Izraelci. "Ne igramo z omenjenimi lastnostmi, temveč proti trenerju, ki jih pooseblja," so še pikro dodali. Irska nogometna zveza se na ostre besede za zdaj ni odzvala.

V irski javnosti se sicer krepijo pozivi, naj irski nogometaši bojkotirajo tekmi z Izraelom. V ponedeljek zvečer se je pred hotelom, v katerem je nastanjena njihova reprezentanca, zbralo tudi nekaj protestnikov. Irske nogometaše je k bojkotu tekem v odprtem pismu pozvalo tudi 160 uglednih irskih športnih osebnosti. Irci bodo obe srečanji lige narodov proti Izraelu odigrali na nevtralnem terenu. Prvo tekmo, ki bo na sporedu 27. septembra, bodo igrali v Debrecenu na Madžarskem, povratno pa 4. oktobra v Bački Topoli v Srbiji.

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Pred tem bodo Irci 24. septembra gostovali v Prištini, kjer se bodo merili s Kosovom, nato pa jih 1. oktobra v Dublinu čaka še dvoboj z Avstrijo.

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KOMENTARJI3

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zavetnik
22. 09. 2026 11.30
Prav imajo izraelci da človeštvo zdravilo za neumnosti ni iznašlo saj se vidi v njihovem neumnem početju v gazi in vseh vojnih zločinih ki so jih zagrešili imajo pa patent za prisluškovanje in druge metode za straševanja
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0 0
zmerni pesimist
22. 09. 2026 11.29
Če lahko igra izrael bi lahko tudi rusija
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0 0
Rudar
22. 09. 2026 10.42
Brez veze. V športu ni prostora za politiko, sovraštvo.....
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